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健康 > 心理精神

職涯困擾睡不著 心理師3建議 跨出舒適圈

2024/12/23 05:30

▲小齊因為職涯困擾而求助心理師；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／薛媛云）

▲小齊因為職涯困擾而求助心理師；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／薛媛云）

文／薛媛云

20多歲的小齊（化名）是上班族，公司福利中等，但工作輕鬆且離家近，所以畢業後就待在這間公司工作。然而，小齊一直在思考要不要換工作。因為他對公司沒有不滿，工作也能勝任，只是覺得好像沒有辦法學習到更多事物，且以目前職位來說，薪水沒有提升空間，讓他卡在「離職」與「留任」之間，甚至有時因此睡不著，朋友建議他尋求諮商，以釐清問題。

心理師發現小齊除了有離職與留任的矛盾想法外，也看出有自我實現的需求，內心仍有想要達成的目標與夢想，但對於跨出舒適圈存有恐懼感、擔憂未來的不確定性，以及害怕自己的選擇是否正確。

◎心理師建議小齊可以這樣做

●列出對現在工作滿意與不滿意的分數，並列出停損點分數：對工作的滿意與不滿意是2個不同的向度與概念，因此需要客觀的數值來協助判斷；滿分皆為100分，可以列出不滿意分數高於幾分，以及滿意分數低於幾分時，考慮離職。

●列出實際上想要達成的目標與夢想，並將目標劃分得更小一點：每個人都有想要達成的目標與夢想，可能是年薪百萬，也可能是想要的職位。但是當目標或夢想不夠具體，或劃分得不夠細緻時，會認為這個目標很遙遠。因此，目標如果更清楚和變成小步驟的話，會提高達成的可能性。

●把擔憂和恐懼的想法列出來，並評估是事實還是想法：有時會被擔憂和恐懼的情緒給綁架或是打敗，但實際上並不是真的無法做到。而且通常實際執行後，常會發現事實沒有那麼可怕，一開始的可怕只是被情緒帶動的想法而已。

小齊利用上述方法後，感覺沒那麼迷惘，且知道該如何邁進下一步。

（作者為步步心理治療所臨床心理師）

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