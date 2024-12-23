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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

不是憂鬱症！老婦病懨懨體重減輕 少見冷漠型甲亢作祟

2024/12/23 05:30

▲醫師以觸診方式，診斷患者的甲狀腺是否有結節；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／王子源）

▲醫師以觸診方式，診斷患者的甲狀腺是否有結節；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／王子源）

文／王子源

70歲劉姓老婦近2個月來情緒低落、無精打采，加上胃口不好、體重減輕3公斤，連出門都意興闌珊，家人帶至身心科門診，診斷為中度憂鬱症，服藥後情況未改善，又帶到新陳代謝科門診諮詢是否有內分泌問題。抽血檢查顯示為甲狀腺機能亢進（簡稱甲亢），經給予抗甲亢藥物治療後大為改善，不再病懨懨。

老婦到診時自述服用憂鬱症藥物效果不佳，因此先執行身體診察，發現其頸部有許多甲狀腺結節（如圖），於是安排抽血測甲狀腺功能，結果TSH〈0.006偏低（正常0.24-5.6），free T4為1.3（正常0.54-1.4）正常，再進一步檢查free T3為5.0（正常2-4）則是偏高異常，至於其他甲狀腺抗體皆為陰性，甲狀腺超音波顯示多發性甲狀腺結節，確診為「毒性多結節性甲狀腺腫」造成的「三碘甲狀腺毒症（T3 toxicosis）」，這是初期的甲亢，約占甲亢的5%。

▲老婦頸部有許多甲狀腺結節。（照片提供／王子源）

▲老婦頸部有許多甲狀腺結節。（照片提供／王子源）

服藥治療後症狀改善

經服用抗甲亢藥1個月後，free T3降至3.2，病患精神體力變好，不再有憂鬱、想不開的念頭。此外，胃口恢復正常，體重增加4公斤。

臨床上造成甲亢最常見原因是葛瑞夫茲氏病，是主要侵犯甲狀腺的自體免疫性疾病，好發於20-40歲女性，其次是毒性多結節性甲狀腺腫，多半發生在60歲以後，且發生率隨年齡增長而攀高，通常病患都有甲狀腺結節病史，最初甲狀腺功能正常，但經過好幾年後，其中有的結節會自主分泌過多甲狀腺素，進而造成甲亢。

多半發生在60歲以後

劉老太太是屬於少見的「冷漠型甲亢」，此種甲亢多見於老年病患，臨床表現與年輕人的甲亢不同，通常不會出現典型的甲亢症狀如心悸、手抖、怕熱汗多、呼吸喘促、食慾增加卻體重減輕等症狀。

「冷漠型甲亢」常以神智冷漠及憂鬱來表現，有時會被認為是憂鬱症，此外，胃口不好合併體重減輕，也常被以為是得到癌症而擔心不已。

不會出現典型甲亢症狀

毒性多結節性甲狀腺腫患者的治療，通常須先服抗甲亢藥，等到甲狀腺功能正常，再決定下一階段採取原子碘或手術治療，但以上兩者常會造成甲狀腺低下，須補充甲狀腺素，如果病患不想接受原子碘或手術治療，就須長期服用抗甲亢藥物。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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