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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

治療黃金期！ 多專科合作 食道癌療後良好

2024/12/22 05:30

▲嚥困難是食道癌常見症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲嚥困難是食道癌常見症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／何宇傑

60歲的邱先生因為漸進性吞嚥困難伴隨明顯體重減輕求診，經診斷後確診為食道癌，接受同步化學放射治療後反應良好，後續接受食道全切除與重建，且開刀病理標本沒有殘存腫瘤，持續門診定期追蹤。

應避免菸酒嚼檳榔 過熱飲食

食道癌是癌症10大死因之一，其患者性別差異明顯。根據國健署110年癌症登記報告，食道癌為男性第6大癌症，50至69歲男性患者佔比超過7成。111年，近2千人死於食道癌，使其成為男性癌症死因第5名，對中年男性威脅尤甚。除了家族史以外，已知致食道癌因子包括抽菸、飲酒（尤其烈酒）、檳榔、含亞硝胺食物、過熱飲食、胃食道逆流等。平時除避免這類致癌因子暴露之外，若有相關症狀且具暴露史，應及早就醫檢查，掌握治療黃金期。

食道癌的標準治療為前導性同步化學放射治療（化放療），治療後評估若無疾病惡化或轉移，建議進行根治性手術切除並進行食道重建。化放療可縮小腫瘤並改善吞嚥功能，但治療後，整體食道功能可能無法完全恢復。即使腫瘤消失，部分患者仍會有吞嚥不順問題。為徹底治療，並恢復吞嚥功能，多數情況下，建議手術切除受損食道並重建。此舉不僅能透過病理檢查確認治療效果，也能讓食道在重建後，保有正常的吞嚥功能，還能提高患者的生活品質。

研究顯示，前導治療後反應良好的患者整體存活率更高；同時，治療過程中的體重與營養維持對於療程完成度具有關鍵作用。醫療團隊採用多專科接力治療模式，結合治療過程當中營養監測，致力於追求最佳治療效果，進一步改善患者存活率。

（作者為彰化基督教醫院放射腫瘤科醫師）

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