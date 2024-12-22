膀胱反覆發炎 惡性腫瘤作怪

▲有一小部分膀胱癌病人會以頻尿、急尿及小便疼痛表現；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

55歲李先生因慢性腎臟病變，長期在腎臟科追蹤，近期因發現下泌尿道症狀變嚴重，疑似攝護腺肥大，轉至泌尿科門診接受進一步的檢查及治療。

他到門診後，確定有輕微的攝護腺肥大。尿液檢查發現有輕微感染，經數次抗生素治療後並無明顯改善，在與病人討論後建議其接受膀胱鏡檢查，膀胱鏡檢查發現竟是膀胱腫瘤，導致反覆膀胱發炎，後接受內視鏡腫瘤刮除，病理報告顯示為膀胱惡性腫瘤，後續接受膀胱內化學藥物灌注治療6次，及規則的膀胱鏡檢查，目前並無復發跡象。

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膀胱是泌尿系統中負責儲存尿液的器官，為肌肉性囊狀結構，內部表面有一層泌尿上皮細胞。膀胱癌的發生率在泌尿系統中僅次於攝護腺癌，為第二常見的泌尿系統癌症。全球每年有10萬人罹患膀胱癌，其中3/4發生在男性身上，以中老年人為多。

根據衛生福利部的統計，膀胱癌男性發生的排名為第9位，死亡率為第12位；女性發生率則為第16位，而死亡率為第15位。

慢性泌尿道炎、結石屬高危險群

目前所知抽菸是最常見的致病因子，含馬兜鈴酸的草藥、長期使用止痛藥、從事化學染料、橡膠、石油、皮革及印刷事業者，其危險性亦較高，有關的化學物質包括聯苯、萘胺等。而有過慢性泌尿道發炎、結石疾病也是高危險群。在嘉義、台南等烏腳病流行地區，罹患膀胱癌的比例亦偏高，可能與當地飲水中砷含量過高有關。

膀胱癌最常見的症狀是無痛性的血尿，可能是肉眼可見或是尿液檢驗才知的顯微血尿，通常是間斷性的，但也可以是持續性出血，會有一小部分病人會以頻尿、急尿及小便疼痛的現象來表現，有時候當腫瘤侵犯到輸尿管時，會引起阻塞，病人會以腎水腫併發腰痛來表現。

臨床上有以上的症狀建議要到醫院來做進一步的檢查與治療。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科醫師）

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