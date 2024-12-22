自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

肩膀扭傷撕裂肌腱 可考慮移位手術

2024/12/22 05:30

▲圖1：術前核磁共振檢查，顯示右肩棘上肌撕裂，肌腱回縮達5公分。（照片提供／鄭有宏）

▲圖1：術前核磁共振檢查，顯示右肩棘上肌撕裂，肌腱回縮達5公分。（照片提供／鄭有宏）

文／鄭有宏、林耕毅

1名50歲男性在工作時因搬重物不小心扭傷右邊肩膀，之後持續疼痛並且伴隨無力的症狀，因一直沒有改善，前來就醫。經核磁共振檢查確認為旋轉肌袖有大範圍撕裂傷，傷勢包含了棘上肌及肩胛下肌斷裂（圖1、2）。

▲圖2：術前核磁共振檢查，顯示右肩肩胛下肌撕裂（藍色箭頭）。（照片提供／鄭有宏）

▲圖2：術前核磁共振檢查，顯示右肩肩胛下肌撕裂（藍色箭頭）。（照片提供／鄭有宏）

肩旋轉肌袖巨大撕裂 無法修補

評估其肌腱損傷範圍過大，無法完全修復，建議除了修補斷裂的棘上肌以外，再加上背闊肌肌腱移位手術來補強受損的肩胛下肌功能。

術後追蹤1年，患者肩膀的穩定性、活動度，以及力量都顯著改善（圖3、4），生活品質恢復正常。

▲圖3：術後X光影像，顯示經肌腱轉移後肩盂骨關節相當穩定（照片提供／鄭有宏）

▲圖3：術後X光影像，顯示經肌腱轉移後肩盂骨關節相當穩定（照片提供／鄭有宏）

▲圖4：術後X光影像，顯示經肌腱轉移後肩盂骨關節相當穩定。（照片提供／鄭有宏）

▲圖4：術後X光影像，顯示經肌腱轉移後肩盂骨關節相當穩定。（照片提供／鄭有宏）

肩關節旋轉肌袖由棘上肌、棘下肌、小圓肌及肩胛下肌構成，幫助我們做出肩膀抬高、外展、外轉，以及內轉等與日常生活息息相關的動作。這些肌腱的撕裂傷不只造成疼痛，也影響肩膀穩定度及力量，大幅降低生活品質。

背闊肌腱移位 補強受損肩胛下肌

較小與較初期的旋轉肌袖撕裂，可以使用微創手術在肩關節鏡下修補，然而若是巨大撕裂，有時會因為受傷過久而導致肌腱內縮與合併嚴重的肌肉脂肪化。若經評估已無法修補，則需考慮其他的手術方式治療。

近幾年的醫學發展，已可透過肌腱轉移手術來恢復肩膀的力量和穩定度，助於患者緩解疼痛，並恢復日常生活功能。

（作者分別為土城醫院骨科主治醫師鄭有宏、林口長庚骨科醫師林耕毅）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中