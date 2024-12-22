肩膀扭傷撕裂肌腱 可考慮移位手術

▲圖1：術前核磁共振檢查，顯示右肩棘上肌撕裂，肌腱回縮達5公分。（照片提供／鄭有宏）

文／鄭有宏、林耕毅

1名50歲男性在工作時因搬重物不小心扭傷右邊肩膀，之後持續疼痛並且伴隨無力的症狀，因一直沒有改善，前來就醫。經核磁共振檢查確認為旋轉肌袖有大範圍撕裂傷，傷勢包含了棘上肌及肩胛下肌斷裂（圖1、2）。

▲圖2：術前核磁共振檢查，顯示右肩肩胛下肌撕裂（藍色箭頭）。（照片提供／鄭有宏）

肩旋轉肌袖巨大撕裂 無法修補

評估其肌腱損傷範圍過大，無法完全修復，建議除了修補斷裂的棘上肌以外，再加上背闊肌肌腱移位手術來補強受損的肩胛下肌功能。

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術後追蹤1年，患者肩膀的穩定性、活動度，以及力量都顯著改善（圖3、4），生活品質恢復正常。

▲圖3：術後X光影像，顯示經肌腱轉移後肩盂骨關節相當穩定（照片提供／鄭有宏）

▲圖4：術後X光影像，顯示經肌腱轉移後肩盂骨關節相當穩定。（照片提供／鄭有宏）

肩關節旋轉肌袖由棘上肌、棘下肌、小圓肌及肩胛下肌構成，幫助我們做出肩膀抬高、外展、外轉，以及內轉等與日常生活息息相關的動作。這些肌腱的撕裂傷不只造成疼痛，也影響肩膀穩定度及力量，大幅降低生活品質。

背闊肌腱移位 補強受損肩胛下肌

較小與較初期的旋轉肌袖撕裂，可以使用微創手術在肩關節鏡下修補，然而若是巨大撕裂，有時會因為受傷過久而導致肌腱內縮與合併嚴重的肌肉脂肪化。若經評估已無法修補，則需考慮其他的手術方式治療。

近幾年的醫學發展，已可透過肌腱轉移手術來恢復肩膀的力量和穩定度，助於患者緩解疼痛，並恢復日常生活功能。

（作者分別為土城醫院骨科主治醫師鄭有宏、林口長庚骨科醫師林耕毅）

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