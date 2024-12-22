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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

長照2.0「復能照護」 帶失智嬤走出去

2024/12/22 05:30

▲復能訓練是要讓長者增加獨立生活能力；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／簡榮成）

▲復能訓練是要讓長者增加獨立生活能力；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／簡榮成）

文／簡榮成

77歲的陳阿嬤有失智症狀且雙腿無力，以致活動意願降低，整天不是坐就是躺，甚至還引發褥瘡，後來參加日照復能計畫，訓練她身體的協調、平衡能力，安排她步行到以往常去的廟宇，以宗教信仰支撐，她的心肺耐力及下肢肌力、耐力越變越好，已經可以自行走到廟宇再回家，活力變好。

復能訓練 減輕照顧者壓力

長照2.0提供「復能照護」，在居家與社區場域執行，但很多人不知道「復能」與「復健」的差別。「復健」是疾病急性期，在醫療院所進行積極性、密集性、重複性、治療性的活動，注重基礎訓練的復健；「復能」則是面對生活需求的訓練，做一些認知和活動的結合，提高失能者或長輩參與活動的意願，盡可能達成能獨立自理生活、恢復自信，減輕照顧者的照顧壓力。

「復健」與「復能」2種思維是互補的。「復能」是讓失能者或長者有效執行或參與日常生活活動，而不是被動成為被照顧者。簡單說，「復能」是根據不同個案做不同的規劃，長輩愛種菜就規劃去種菜，愛畫畫就規劃去畫畫，也可搭配手工藝勞作，讓課程多樣化。

陳阿嬤有失智症狀、活動意願低，而走路可以活化腦功能，是最簡單又可改善腦部衰退的運動，於是結合宗教信仰，訓練她走路到廟宇。

▲「復能訓練」包括身體協調、平衡、步行等訓練；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／簡榮成）

▲「復能訓練」包括身體協調、平衡、步行等訓練；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／簡榮成）

兼訓練協調性及下肢力量

為了讓她可以走得順，避免跌倒，也安排她做協調性及下肢力量的訓練。經過2個月，從走一小段路就氣喘噓噓，到後來可以開心走完800公尺全程。

「復能」可以在居家或社區進行，日照中心也有引進復能訓練，居家個案可撥打長照專線1966，或聯絡各縣市政府的長照中心，如果需要復能訓練，通常會建議由職能治療師或物理治療師執行，將日常活動直接變成訓練內容，幫助個案增加獨立生活能力，最終目的是恢復到能執行日常活動，以減輕照顧者負擔及降低照護支出與成本。

透過早期復能介入，預防更多可能導致失能的風險。

（作者為衛生福利部彰化醫院職能治療師）

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