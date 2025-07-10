改善1項代謝指標就能抽手機！ 國健署「逆轉代謝」活動開跑

衛福部國民健康署今（10日）宣布，「2025逆轉代謝 健康加值」活動正式開跑。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國民健康署今（10日）宣布，「2025逆轉代謝健康加值」活動正式開跑，至9月底前開放報名，前3500名成功報名者可獲參賽好禮，只要成功改善任一代謝指標，就有機會抽中智慧型手機，再加碼互動任務、商品卡等多項獎勵，鼓勵全民從生活中踏出健康第一步。

代謝症候群常見症狀包括血壓、血糖或血脂偏高、腰圍過粗及好膽固醇不足，只要其中三項異常，就屬高風險族群。雖然症狀初期可能無明顯不適，卻是糖尿病、中風與心肌梗塞等慢性病的前兆。

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國健署慢性疾病防治組研究員周燕玉說，此次活動設計以「鼓勵行動、獎勵改善」為主軸，歡迎符合資格者至活動官網（https://www.metabolicsyndrome2025.org）報名。民眾若成功改善一項代謝症候群異常指標，即具抽獎資格；另參加官方LINE帳號互動任務、點數累積前500名，還可獲得價值近千元的商品卡。

周燕玉指出，全台約有三成成人符合代謝症候群風險，多數個案集中於基層診所。透過健檢及早發現後，配合飲食調整、增加運動、戒菸等生活習慣改變，往往能有效改善指標。

為了讓民眾更容易記住飲食原則，中華民國營養師公會全聯會常務理事黃翠華分享3招9字訣：「雜糧飯、3碗菜、大豆魚」，教民眾從3餐著手逆轉代謝，她強調，只要願意開始，1到3個月內就能看到數值變化。

黃翠華說，將白米飯換成「雜糧飯」，如紅豆飯、糙米飯，膳食纖維含量是白米的5至20倍，有助控制血糖與血脂。「3碗菜」則呼應國健署的「我的餐盤」，建議每餐吃3碗、彩色多樣的蔬菜，富含植化素，具抗氧化與保護心血管的效果。「大豆魚」則建議以黃豆、黑豆等植物性蛋白和魚類取代紅肉，低脂、好吸收，對改善代謝尤有幫助。

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