自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

改善1項代謝指標就能抽手機！ 國健署「逆轉代謝」活動開跑

2025/07/10 12:43

衛福部國民健康署今（10日）宣布，「2025逆轉代謝 健康加值」活動正式開跑。（記者邱芷柔攝）

衛福部國民健康署今（10日）宣布，「2025逆轉代謝 健康加值」活動正式開跑。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部國民健康署今（10日）宣布，「2025逆轉代謝健康加值」活動正式開跑，至9月底前開放報名，前3500名成功報名者可獲參賽好禮，只要成功改善任一代謝指標，就有機會抽中智慧型手機，再加碼互動任務、商品卡等多項獎勵，鼓勵全民從生活中踏出健康第一步。

代謝症候群常見症狀包括血壓、血糖或血脂偏高、腰圍過粗及好膽固醇不足，只要其中三項異常，就屬高風險族群。雖然症狀初期可能無明顯不適，卻是糖尿病、中風與心肌梗塞等慢性病的前兆。

國健署慢性疾病防治組研究員周燕玉說，此次活動設計以「鼓勵行動、獎勵改善」為主軸，歡迎符合資格者至活動官網（https://www.metabolicsyndrome2025.org）報名。民眾若成功改善一項代謝症候群異常指標，即具抽獎資格；另參加官方LINE帳號互動任務、點數累積前500名，還可獲得價值近千元的商品卡。

周燕玉指出，全台約有三成成人符合代謝症候群風險，多數個案集中於基層診所。透過健檢及早發現後，配合飲食調整、增加運動、戒菸等生活習慣改變，往往能有效改善指標。

為了讓民眾更容易記住飲食原則，中華民國營養師公會全聯會常務理事黃翠華分享3招9字訣：「雜糧飯、3碗菜、大豆魚」，教民眾從3餐著手逆轉代謝，她強調，只要願意開始，1到3個月內就能看到數值變化。

黃翠華說，將白米飯換成「雜糧飯」，如紅豆飯、糙米飯，膳食纖維含量是白米的5至20倍，有助控制血糖與血脂。「3碗菜」則呼應國健署的「我的餐盤」，建議每餐吃3碗、彩色多樣的蔬菜，富含植化素，具抗氧化與保護心血管的效果。「大豆魚」則建議以黃豆、黑豆等植物性蛋白和魚類取代紅肉，低脂、好吸收，對改善代謝尤有幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中