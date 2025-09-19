高雄駁二外籍遊客酒醉落海OHCA 緊急救治12天順利出院

加拿大籍遊客本月7日在高雄駁二因酒醉失足落海，緊急救治12天後順利出院。（大同醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄駁二藝術特區於本（9）月7日晚間，曾發生1名47歲加拿大籍男子酒後失足落海意外，被救起時已失去呼吸心跳，經送往高雄市立大同醫院急救和治療，已於昨（18）日順利出院，並將繼續在台灣的旅程。

大同醫院照護團隊指出，落海的男遊客經熱心民眾及救護人員協助打撈搶救、緊急處理送醫後，由大同醫院急診與加護病房團隊接手救治。患者在甦醒初期因腦部功能尚未完全恢復，只能以法語搭配零碎英語與醫護溝通，面對突如其來的嚴重狀況一度心情低落並喪失求生意志。

請繼續往下閱讀...

加護病房照護團隊運用外語能力、翻譯軟體與肢體語言安撫病人情緒，更特別尋找院內具備法語能力的醫師協助溝通，展現全方位、人性化的照護精神。

院方表示，這名加籍病人自加護病房轉出後回復狀況良好，他表示，本來就對此次台灣之行充滿期待，但因為疫情一延再延，總算成行後雖然遇到此一大事故，卻也有機會深刻體驗到台灣的醫療實力與人情溫暖，對於後續在高雄的旅程充滿期待，包括旗津、龍虎塔等地都在規劃之中，未來會再次造訪高雄，特別嘗試「端午划龍舟」行程，也感謝熱心民眾、消防局救護人員和醫療團隊。

大同醫院院長林孟志院長指出，這次跨團隊的成功救治，不僅凸顯大同醫院醫療團隊專業的緊急應變能力，也展現醫療整合與人文關懷並重的精神。未來大同醫院將持續強化急重症醫療能量，提供民眾安心與高品質的醫療服務。

