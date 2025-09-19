自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

台日韓齊聚研討酒癮防治 專家籲25歲以下避免飲酒

2025/09/19 13:22

台灣戒酒暨酒癮防治中心今（19日）舉辦「2025國際酒癮防治研討會」，邀集日本、韓國、台灣專家學者，探討酒癮防治政策、社區介入、青少年預防教育等。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣約有843萬飲酒人口，其中1百萬人有暴飲行為，青少年飲比例更逐年上升；高中生曾經喝過酒的比例高達72％，國中生也有近50%。專家指出，飲酒已逐漸成為年輕族群的「社交一部分」，呼籲酒癮防治工作必須從家庭、學校、社區全面扎根，並建議「25歲以下最好都不要喝酒」。

台灣戒酒暨酒癮防治中心今（19日）舉辦「2025國際酒癮防治研討會」，邀集日本、韓國、台灣專家學者，探討酒癮防治政策、社區介入、青少年預防教育等。健保署署長陳亮妤致詞指出，酒精是世界衛生組織認定的一級致癌物，與七種癌症及憂鬱、焦慮、失智、自殺風險高度相關，台灣每年健保支付酒精相關診斷費用約53億元，若計入酒駕、自傷及糖尿病惡化等隱藏成本，社會醫療支出估計高達530億元，「酒精防治刻不容緩」。

心理健康司司長陳柏熹則提到，隨著都會化與社經提升，男女飲酒比例差距逐步縮小，近年女性飲酒比例明顯上升，尤其集中在大學畢業、專業白領族群，與職場文化、應酬壓力及酒商行銷策略有關。他提醒，女性代謝酒精能力較弱，更容易受到酒精傷害，加上女性憂鬱、焦慮盛行率為男性兩倍，更容易陷入飲酒與情緒問題的惡性循環。

台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱指出，青少年飲酒問題嚴峻，15至18歲高中生有72.8％曾喝過酒，12至15歲國中生也有49.7％。然而國內對飲酒的公共意識不足，除了酒駕外缺乏系統性防治，反觀日本早在2013年就通過「酒精相關健康問題對策基本法」，要求中央到地方共同承擔防治責任，還規定酒品須標示純酒精克數，並開發App協助民眾計算飲酒總量，建立自我控管機制。

方俊凱強調，台灣現行規定是未滿18歲不得飲酒，但其實25歲以下大腦仍未發育完全，建議應避免飲酒。他也提到，韓國已透過「計畫行為理論」把預防教育納入國小、國中課程，並延伸到家庭與社區，值得台灣借鏡。

陳柏熹補充，要降低青少年飲酒，不能只靠禁止，更要提供替代管道，如運動與文化活動，協助釋放壓力，並從小建立正確觀念。他強調，台灣將依自身文化特性研擬合適的防治策略，結合家庭、社區與教育系統，逐步強化酒癮防治網絡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

