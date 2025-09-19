5個日常跡象 顯示人可能缺乏維生素B12

日常的小小跡象，顯示當事人可能缺乏維生素B12。「經常感到疲倦」是5個跡象之一。示意圖。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕維生素B12是能量豐富的營養素，具有多種功能，包括促進紅血球生成、維持神經系統功能以及合成DNA。通常情況下，維生素B12缺乏症初期症狀較輕，但若未能及時治療，後期可能會發展成嚴重健康問題。《印度時報》（TOI）指出，有5個日常跡象顯示人可能缺乏維生素B12。

第一個跡象是經常感到疲倦和虛弱。維生素B12缺乏最常見的症狀之一就是疲倦和虛弱，即使充分休息後，患者仍會感到精神不振。這是因為體內缺乏維生素B12，無法合成足夠健康紅血球，導致血液中氧氣輸送不足。

請繼續往下閱讀...

第二個跡象是手腳麻木或刺痛。缺乏維生素B12會導致神經功能受損，出現「針刺感」等症狀。如果不及時治療，可能會導致平衡和出現協調能力障礙。

第三個跡象是情緒波動和記憶力下降。如果維生素B12含量不足，可能會出現情緒不穩定、易怒、焦慮甚至憂鬱等症狀，有時還會導致記憶力減退。智力和心理功能與維生素B12的水平密切相關，因為它能夠調節包括血清素和多巴胺在內的神經傳導物質的合成。

第四個跡象是皮膚蒼白或發黃。缺乏維生素B12的人通常會皮膚顏色異常，有時甚至呈現黃褐色。這是因為維生素B12缺乏會影響紅血球的生成，而紅血球破壞後釋放的膽紅素會導致皮膚和眼睛發黃。

第五個跡象是舌頭疼痛或發炎。舌頭狀況可以反映身體營養狀況，若舌頭出情況可能是缺乏維生素B12訊號。如果舌頭出現紅色、潰爛或發炎的症狀，可能是舌炎。舌炎具體表現為舌面光滑、疼痛或灼痛。另外有些人也會出現口腔潰瘍，導致說話或吞嚥困難。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法