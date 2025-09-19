自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

5個日常跡象 顯示人可能缺乏維生素B12

2025/09/19 13:24

日常的小小跡象，顯示當事人可能缺乏維生素B12。「經常感到疲倦」是5個跡象之一。示意圖。（美聯社）

日常的小小跡象，顯示當事人可能缺乏維生素B12。「經常感到疲倦」是5個跡象之一。示意圖。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕維生素B12是能量豐富的營養素，具有多種功能，包括促進紅血球生成、維持神經系統功能以及合成DNA。通常情況下，維生素B12缺乏症初期症狀較輕，但若未能及時治療，後期可能會發展成嚴重健康問題。《印度時報》（TOI）指出，有5個日常跡象顯示人可能缺乏維生素B12。

第一個跡象是經常感到疲倦和虛弱。維生素B12缺乏最常見的症狀之一就是疲倦和虛弱，即使充分休息後，患者仍會感到精神不振。這是因為體內缺乏維生素B12，無法合成足夠健康紅血球，導致血液中氧氣輸送不足。

第二個跡象是手腳麻木或刺痛。缺乏維生素B12會導致神經功能受損，出現「針刺感」等症狀。如果不及時治療，可能會導致平衡和出現協調能力障礙。

第三個跡象是情緒波動和記憶力下降。如果維生素B12含量不足，可能會出現情緒不穩定、易怒、焦慮甚至憂鬱等症狀，有時還會導致記憶力減退。智力和心理功能與維生素B12的水平密切相關，因為它能夠調節包括血清素和多巴胺在內的神經傳導物質的合成。

第四個跡象是皮膚蒼白或發黃。缺乏維生素B12的人通常會皮膚顏色異常，有時甚至呈現黃褐色。這是因為維生素B12缺乏會影響紅血球的生成，而紅血球破壞後釋放的膽紅素會導致皮膚和眼睛發黃。

第五個跡象是舌頭疼痛或發炎。舌頭狀況可以反映身體營養狀況，若舌頭出情況可能是缺乏維生素B12訊號。如果舌頭出現紅色、潰爛或發炎的症狀，可能是舌炎。舌炎具體表現為舌面光滑、疼痛或灼痛。另外有些人也會出現口腔潰瘍，導致說話或吞嚥困難。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中