台南55萬劑公費流感疫苗 10月起同步新冠疫苗開打

公費流感疫苗即將開打，台南市政府將於10月1日起與新冠疫苗同時開放接種；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府公布，將於10月1日起，在37區衛生所及合約院所，同步開打流感疫苗與新冠LP.8.1疫苗。市長黃偉哲說，今年公費流感疫苗採購55萬多劑，涵蓋率超過疾病管制署規定的25％，展現南市超前部署的決心。

衛生局公布，此次疫苗接種採分階段進行，民眾可依據自身資格及早規劃接種。第一階段（10月1日起）：優先開放給最需要保護的族群，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養與長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、6個月到學齡前幼兒、高風險族群及醫事人員等。第二階段（11月1日起）：接種對象將擴大至50歲以上，無高風險慢性病者。

衛生局長李翠鳳強調，面對不斷變異的病毒，接種疫苗是預防重症、死亡的最佳武器，千萬不要心存僥倖。除了接種疫苗之外，也提醒市民，中秋及國慶連假期間，務必持續落實 勤洗手、注意咳嗽禮節等好習慣，並建議在人潮擁擠或通風不良的場所戴上口罩。若出現發燒、咳嗽、流鼻涕等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，保護自己也保護身邊的親友。

台南市10月1日起，在37區衛生所及合約院所，同步開打流感疫苗與新冠LP.8.1疫苗。（南市衛生局提供）

