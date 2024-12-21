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不只侵犯兒童 銀髮族RSV重症風險較新冠高
文／王淑俐
今年6月，62歲的「歌神」張學友因感染呼吸道融合病毒（RSV）因此取消3場小巨蛋演唱會。呼吸道融合病毒以往被認為是兒童發病和死亡的重要原因，現在越來越被認為是成人呼吸道疾病的常見原因。
呼吸道融合病毒（ Respiratory syncytial virus，簡稱RSV），全年都可能傳播，其中又以4月和10月發生率較高。
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長輩可考慮接種疫苗
成人呼吸道融合病毒相關住院的發生率隨著年齡的增長而增加，已知75歲以上的高齡族群人住院率最高；患有肺病或心臟病等合併症的患者的發生率也較高。研究發現，住院患者的嚴重程度，感染呼吸道融合病毒的嚴重程度比感染新冠病毒來得高。
大多數有症狀的成年人在感染後3-5天會出現呼吸道感染症狀，例如鼻塞、流鼻水和喉嚨痛。也可能出現咳嗽、喘息和呼吸困難等症狀。有些患者可能會發展為嚴重疾病，例如肺炎、呼吸衰竭、急性心臟事件。
目前國內是有疫苗可以接種。建議有心肺疾病例如，肺阻塞（COPD）、氣喘、慢性心臟衰竭（CHF）、冠狀動脈心臟病（CAD）、肝腎臟疾病、糖尿病、老年人等，可在回診時，與醫師討論是否適合自費接種呼吸道融合病毒疫苗。（作者為彰化基督教醫院藥師）
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