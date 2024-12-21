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阿公起床眩暈再頭痛 「耳石脫落」作祟

2024/12/21 05:30

▲患者接受耳石復位術。（照片提供／陳建志）

▲患者接受耳石復位術。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

1名70歲男性，2年來，每天早上起床後，一起身，眼前景物會旋轉，持續數秒鐘。接著，頸部緊繃，後腦疼痛，頭頂、眼眶及太陽穴都一起抽痛，持續數小時，噁心想吐。起初，只要立即服用止痛藥，頭痛就會緩解。後來，只要不慎轉頭太快，均會誘發眩暈，跟著發作頭痛，只好隨身攜帶止痛藥，以備不時之需。一直以為是過度擔心子女，引發自律神經失調。近來，每天都得服用3-5次止痛藥。

耳石症性偏頭痛

就醫時，我請他躺下，就見到他眼球在快速地旋轉，確定是右側水平半規管耳石沉積症，在接受復位術後，眩暈痊癒，頭痛不再發作。

這名患者其實是罹患了耳石症性偏頭痛，乃「眩暈性偏頭痛」。橢圓囊內，耳石脫離耳石斑，掉入某一支半規管，在患者轉動頭部或改變身體姿勢時，繼續帶動內淋巴液的迴流，觸動半規管根部壺腹內的頂帽，啟動大量的前庭訊息，經由前庭神經傳進腦幹。腦幹前庭神經核加強做功，企圖抑制這種異常訊息；另外，交感神經興奮，試圖擴張腦部動脈。

倘若患者已經有動脈硬化，特別是年紀大或有慢性病者，腦幹血管無法即時擴張，局部血流供應不足，動脈壁之三叉神經末梢受到缺氧刺激，釋放出大量的降血鈣素基因相關胜肽激素 （CGRP），試圖擴張動脈，卻也經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。

治療此病，以耳石復位術為主。否則，會建議在眩暈發作時，立即口服乙型受器或丙型胺基丁酸受器調節劑，煞停偏頭痛發作。建議患者，依據動脈硬化程度，日後需規律地服用抗血小板劑或二十碳五烯酸（EPA），預防腦幹中風。

採復位術治療 眩暈痊癒

需注意的是，不少人過度使用3C產品，長時間姿勢不良，頸部肌肉過勞，在暈眩發作時，頭頸部肌肉反射性地收縮，擠壓肌膜，痛覺經由第2、3頸部脊髓神經，傳進腦幹，干擾三叉神經脊髓路徑核，也會發作偏頭痛。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

阿公起床眩暈再頭痛 「耳石脫落」作祟

▲耳石症性偏頭痛作用機轉。
（照片提供／陳建志）

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