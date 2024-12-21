自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

冠軍鐵捕林家正受傷 棒球員手腕剋星 認識「鉤狀骨骨折」

2024/12/21 05:30

▲林家正在12強賽事有精采表現。（資料照）

▲林家正在12強賽事有精采表現。（資料照）

文／王大翊

2024世界12強棒球賽讓冠軍鐵捕林家正一戰成名。他在賽前因鉤狀骨骨折，一度讓教練團猶豫是否該納入先發名單。其實鉤狀骨骨折是棒球員的常見傷勢，棒球好手張育成也曾在比賽中因左手鉤狀骨骨折提前退場。由於棒球員有較高的競技需求，通常開刀治療並休息6-8週後，就能重返球場。

手腕處的骨頭有橈骨、尺骨、掌骨及指骨，鉤狀骨位於小指側的掌骨，雖然鉤狀骨佔掌骨骨折的比例僅約2-4%，但因棒球、網球、高爾夫球、橄欖球等球類運動，需要持拍或持桿，以及打擊的關係，使得鉤狀骨容易受到傷害。

◎鉤狀骨骨折可分為急性和慢性

●急性鉤狀骨骨折是指手腕受到瞬間衝擊所導致，像是棒球員擊球的瞬間，反作用力會衝擊手掌，傳遞到鉤狀骨上，造成手腕在偏小指側出現急性疼痛，也有少部分原因是跌倒撐地，或打擊時，遭觸身球襲擊。

●慢性鉤狀骨骨折則是長期從事對手腕有衝擊的活動造成，如棒球員長期揮棒，或肌腱過度拉扯，就會對鉤狀骨造成壓力。

鉤狀骨骨折會影響無名指和小拇指彎曲的肌腱，和通過鉤狀骨縫隙間的神經，會有劇烈疼痛、明顯握力下降、神經感覺異常等症狀，但有些鉤狀骨骨折症狀並不明顯，必須透過詳細問診，搭配X光、電腦斷層才能確診。

開刀治療並休息6-8週 就能重返球場

◎鉤狀骨骨折的治療可分為手術和非手術

●若骨折本身沒有位移，也沒有高運動需求，通常會建議單純打石膏固定和休息為主，讓骨折處自行癒合。

若經保守治療沒有復原、骨折情況嚴重，或是像棒球員必須在短時間內重返球場，就會建議接受手術治療。

●手術治療是將鉤狀骨骨折的碎片移除，同時減輕對尺神經的壓迫，通常6-8週確認傷口順利癒合，才可以進行打擊訓練。

術後可藉由肌腱滑動運動恢復手的活動度，將手併攏直立（圖1），再彎曲呈敬禮狀（圖2）。接著把4隻手指彎曲呈鉤狀（圖3），再做握拳動作（圖4）。最後將4隻手指呈直拳（圖5）。

等到活動度恢復後，再搭配撐開橡皮筋、抓握紙黏土等方式訓練手指力量，再訓練握力，通常回到球場後，都能恢復過往的身手。

（作者為骨科主治醫師）

▲圖1：將手指併攏呈直立。（照片提供／王大翊）

▲圖1：將手指併攏呈直立。（照片提供／王大翊）

▲圖2：手指彎曲呈敬禮狀。（照片提供／王大翊）

▲圖2：手指彎曲呈敬禮狀。（照片提供／王大翊）

▲圖3：4隻手指呈鉤狀。（照片提供／王大翊）

▲圖3：4隻手指呈鉤狀。（照片提供／王大翊）

▲圖4：握拳。（照片提供／王大翊）

▲圖4：握拳。（照片提供／王大翊）

▲圖5：4隻手指呈直拳。（照片提供／王大翊）

▲圖5：4隻手指呈直拳。（照片提供／王大翊）

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中