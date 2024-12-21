冠軍鐵捕林家正受傷 棒球員手腕剋星 認識「鉤狀骨骨折」

▲林家正在12強賽事有精采表現。（資料照）

文／王大翊

2024世界12強棒球賽讓冠軍鐵捕林家正一戰成名。他在賽前因鉤狀骨骨折，一度讓教練團猶豫是否該納入先發名單。其實鉤狀骨骨折是棒球員的常見傷勢，棒球好手張育成也曾在比賽中因左手鉤狀骨骨折提前退場。由於棒球員有較高的競技需求，通常開刀治療並休息6-8週後，就能重返球場。

手腕處的骨頭有橈骨、尺骨、掌骨及指骨，鉤狀骨位於小指側的掌骨，雖然鉤狀骨佔掌骨骨折的比例僅約2-4%，但因棒球、網球、高爾夫球、橄欖球等球類運動，需要持拍或持桿，以及打擊的關係，使得鉤狀骨容易受到傷害。

請繼續往下閱讀...

◎鉤狀骨骨折可分為急性和慢性

●急性鉤狀骨骨折是指手腕受到瞬間衝擊所導致，像是棒球員擊球的瞬間，反作用力會衝擊手掌，傳遞到鉤狀骨上，造成手腕在偏小指側出現急性疼痛，也有少部分原因是跌倒撐地，或打擊時，遭觸身球襲擊。

●慢性鉤狀骨骨折則是長期從事對手腕有衝擊的活動造成，如棒球員長期揮棒，或肌腱過度拉扯，就會對鉤狀骨造成壓力。

鉤狀骨骨折會影響無名指和小拇指彎曲的肌腱，和通過鉤狀骨縫隙間的神經，會有劇烈疼痛、明顯握力下降、神經感覺異常等症狀，但有些鉤狀骨骨折症狀並不明顯，必須透過詳細問診，搭配X光、電腦斷層才能確診。

開刀治療並休息6-8週 就能重返球場

◎鉤狀骨骨折的治療可分為手術和非手術

●若骨折本身沒有位移，也沒有高運動需求，通常會建議單純打石膏固定和休息為主，讓骨折處自行癒合。

若經保守治療沒有復原、骨折情況嚴重，或是像棒球員必須在短時間內重返球場，就會建議接受手術治療。

●手術治療是將鉤狀骨骨折的碎片移除，同時減輕對尺神經的壓迫，通常6-8週確認傷口順利癒合，才可以進行打擊訓練。

術後可藉由肌腱滑動運動恢復手的活動度，將手併攏直立（圖1），再彎曲呈敬禮狀（圖2）。接著把4隻手指彎曲呈鉤狀（圖3），再做握拳動作（圖4）。最後將4隻手指呈直拳（圖5）。

等到活動度恢復後，再搭配撐開橡皮筋、抓握紙黏土等方式訓練手指力量，再訓練握力，通常回到球場後，都能恢復過往的身手。

（作者為骨科主治醫師）

▲圖1：將手指併攏呈直立。（照片提供／王大翊）

▲圖2：手指彎曲呈敬禮狀。（照片提供／王大翊）

▲圖3：4隻手指呈鉤狀。（照片提供／王大翊）

▲圖4：握拳。（照片提供／王大翊）

▲圖5：4隻手指呈直拳。（照片提供／王大翊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法