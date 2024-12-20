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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

核醫新療法 精準治療賈伯斯病

2024/12/20 05:30

▲林宜瀞醫師指病患在消化道長出神經內分泌腫瘤，治療時透過單光子斷層掃描查看腫瘤狀況。（記者蔡淑媛攝）

▲林宜瀞醫師指病患在消化道長出神經內分泌腫瘤，治療時透過單光子斷層掃描查看腫瘤狀況。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

70歲的陳姓婦人4年前腹痛就醫，診斷罹患有「賈伯斯癌」稱號的神經內分泌腫瘤，包括小腸等消化道都有癌細胞已經末期，長期口服標靶藥物控制，不料今年體重驟減、食慾不佳、全身疼痛，癌細胞已轉移全身，接受核醫新療法以放射性藥物「鎦-177 DOTATATE」治療，疼痛大幅改善，也能行走，及自行吃飯、如廁。

放射藥加標靶 疼痛大幅改善

台中榮總核子醫學科醫師林宜瀞指出，神經內分泌腫瘤是1種會分泌激素的癌症，可能存在於全身器官中，其中90%好發在胰臟及消化道，可能腹瀉、臉部潮紅、盜汗、腹痛、心悸、皮膚炎或低血糖等問題，常被忽略、當成一般更年期症狀、腸胃疾病或焦慮症，導致病人輾轉多年，到腫瘤晚期才確診。

台灣每年約有千人罹患神經內分泌腫瘤，以手術切除為主，輔以化療，經過治療後腫瘤未轉移，5年存活率約60%，一旦癌細胞擴散將降至30%。

林宜瀞表示，現在設計新核醫療法，將放射性同位素鎦-177與標靶分子結合「鎦-177 DOTATATE」，藥物注射後，標靶分子和腫瘤細胞蛋白受體結合，精準放射出β射線，直接破壞腫瘤，同時保護正常組織，降低副作用的發生，癌轉病人治療後的3年存活率提升至80%，並可改善生活品質，為病人重拾新希望。

▲鎦-177 DOTATATE藥物必須存放於鉛藥罐中。（記者蔡淑媛攝）

▲鎦-177 DOTATATE藥物必須存放於鉛藥罐中。（記者蔡淑媛攝）

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