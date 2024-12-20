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十月男嬰打卡介苗 腫成流膿小籠包

2024/12/20 05:30

▲謝姓男嬰日前接種卡介苗，接種處卻腫成一顆「小籠包」還流膿，經採驗後送疾管署判定，確為卡介苗不良反應。（彰化醫院提供）

▲謝姓男嬰日前接種卡介苗，接種處卻腫成一顆「小籠包」還流膿，經採驗後送疾管署判定，確為卡介苗不良反應。（彰化醫院提供）

記者陳冠備、林惠琴／綜合報導

彰化縣1名10月大的男嬰日前接種卡介苗，接種處過了3個月遲遲未消腫，還腫成1顆「小籠包」並流膿，家長趕緊求醫，經衛福部彰化醫院採驗送疾管署，初步判定為卡介苗不良反應，但疾管署指出，還需經衛福部預防接種受害救濟審議小組專家審議。

初判疫苗不良反應 申請救濟

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，偶有打疫苗不良反應發生，但幼童仍須接種卡介苗，才可避免發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。

男嬰媽媽表示，他的大兒子接種卡介苗時，接種處只有紅腫幾天，今年7月換小兒子施打，沒想到接種處腫了3個月沒消退，腫包還越來越大，並流出黃色的爛膿，嚇得趕快到彰化醫院就診，經採樣送驗，疾管署判定是卡介苗不良反應。

馬瑞杉表示，卡介苗接種後1個月內，在施打處會有發紅、腫脹、結痂等現象，該名男嬰跳脫一般接種後樣態，在接種後3個月，接種處持續腫脹，還變大如小籠包，且有黃色膿汁流出，不過接種處摸起來涼涼的，沒有壓痛感，不同於一般細菌感染會有壓痛感，因此進行患部的細菌培養送驗，經疾管署鑑定，初步確認是卡介苗菌，其膿瘍即是來自於卡介苗接種後的不良反應。

疾管署籲嬰幼兒接種 降低結核性腦膜炎發生率

馬瑞杉說，針對謝姓男童個案，已協助家屬依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」申請救濟，儘速讓民眾獲得適當的協助與實質的救濟。他也呼籲，接種卡介苗後，如果突然出現膿瘍的情況，或其他肢體無力等症狀，一定要儘速看診檢查，以釐清是細菌感染或是卡介苗的不良反應。

疾管署副署長曾淑慧表示，目前此例個案已經送件申請預防接種受害救濟，但這些疑似不良反應的症狀是否與接種卡介苗有關，仍待經衛福部預防接種受害救濟審議小組專家審議結果而定。

曾淑慧指出，接種卡介苗可大幅降低結核性腦膜炎發生率，若無接種禁忌症的嬰幼兒，宜於出生滿5至8個月接種，最遲1歲前完成，約半數在接種6週後會出現局部化膿現象，但大部分在接種後4個月會自動癒合結痂，留下膚色小疤痕，若持續部位腫脹或膿瘍等，請家長攜至醫療院所，接受專業評估與醫療處置。

▲馬瑞杉醫師表示，偶有打疫苗不良反應，但小朋友仍須接種卡介苗，才可避免發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。（彰化醫院提供）

▲馬瑞杉醫師表示，偶有打疫苗不良反應，但小朋友仍須接種卡介苗，才可避免發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。（彰化醫院提供）

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