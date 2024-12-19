長期吃含山梔子成藥 罹罕見腸繫膜靜脈硬化症

▲蔡元榮醫師提醒，若有長期反覆腹痛，應及早就醫，以獲得正確診斷。（屏東基督教醫院提供）

記者羅欣貞／屏東報導

1名58歲女性因急性右下腹痛持續1週急診，確診為腸繫膜靜脈血管硬化症，醫師問診發現，該名婦人服用含山梔子的成藥長達21年。

屏東基督教醫院近來發現2例罕見的腸繫膜靜脈血管硬化症，症狀都是右下腹痛。其中58歲女性經內視鏡檢查發現，腸黏膜顏色有些青紫，最終確診為腸繫膜靜脈硬化症。

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屏基表示，此病例的特殊之處在於患者因婦科疾病長期服用含山梔子的成藥長達21年，經計算累計服用劑量達2110克，而文獻指出，腸繫膜靜脈硬化症與長期服用山梔子（Geniposide）製劑有顯著相關性，其主要成分梔子苷在腸道水解轉化，與氨基酸交叉鏈接後變成藍色，使腸繫膜靜脈硬化病人的腸黏膜呈現青紫色。

另1例腸繫膜靜脈硬化的患者為59歲女性，腹部反覆疼痛長達4年，伴隨腹瀉及體重下降，在診所、醫院間不斷看診，後因急性右下腹痛到屏基急診就醫。病患並無發燒，血液檢查也未顯示白血球增多或發炎指數升高，血液檢驗正常、理學檢查也正常。

鈣化影響營養吸收 診斷上常被延誤

59歲婦人住院後，醫師在腹部X光片中發現腸繫膜靜脈呈針狀鈣化，進一步電腦斷層檢查則顯示，右下腹近端升結腸有腫脹及蛇紋狀鈣化，確認為腸繫膜靜脈硬化，推測婦人因腸繫膜靜脈內膜的慢性發炎增生導致硬化，進而阻礙靜脈血液回流，出現缺血性腸炎。

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮指出，腸繫膜靜脈硬化是1種少見疾病，臨床上主要是以慢性腹痛或腹瀉表現，診斷上經常會被延誤，患者因鈣化影響營養吸收，有過瘦、貧血等問題，目前雖無特效藥可治療，但給予正確診斷可減少病患接受不必要檢查，大部分病患藥物治療症狀都會獲得改善，僅有極少數重症患者需手術切除缺血壞死的腸段。

他也提醒，若有長期反覆腹痛的情況，應及早就醫以獲得正確診斷；另長期服用成藥的病患也應與醫師討論藥物成分，評估其對健康的潛在影響。

▲58歲婦人的電腦斷層檢查顯示，升結腸黏膜有腫脹（白色箭頭），並伴有蛇紋狀鈣化（藍色箭頭）。（屏東基督教醫院提供）

▲58歲婦人的腹部X光顯示，腸繫膜靜脈呈針狀鈣化的表現（藍色箭頭）。（屏東基督教醫院提供）

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