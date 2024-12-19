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藥物過敏恐致命 出現6前兆快就醫

2024/12/19 05:30

▲服藥後出現紅疹、口腔潰瘍、喉嚨痛、眼睛腫紅、嘴唇腫脹及發燒等「疹、破、痛、紅、腫、燒」6大前兆症狀，就應立刻就醫。 （食藥署提供）

▲服藥後出現紅疹、口腔潰瘍、喉嚨痛、眼睛腫紅、嘴唇腫脹及發燒等「疹、破、痛、紅、腫、燒」6大前兆症狀，就應立刻就醫。 （食藥署提供）

記者邱芷柔／台北報導

中華民國藥物過敏關懷協會理事長張啟彬2009年到中國上海出差時，發生嚴重藥物過敏，全身起疹子又腫又痛，當時立即飛回台灣，一度遭海關誤認為是麻疹患者，所幸及時就醫，住院10多天後撿回一命。

衛福部食藥署昨舉行「藥品過敏前兆衛教記者會」，副署長王德原表示，藥品對人體來說是外來物，可能引發免疫反應進而出現藥物過敏症狀，輕則出現皮疹、重則危及性命，而過敏反應的發生時間不一，可能在用藥後2-3天，也可能2-3個月後才出現，且任何人都有可能發生。

「早點停藥對預後影響很大！」張啟彬指出，他曾遇過癌症患者誤將藥物過敏反應當作排毒現象，繼續服藥1週，結果病情惡化。他提醒，有藥物過敏史、免疫系統疾病或過敏體質的人都屬高風險群，發現疑似過敏反應時應保留藥袋、記錄症狀，立即停藥並就醫。

另一名沈小姐則是到皮膚科進行冷凍治療，醫師叮囑回家後需搭配藥膏使用，沒想到擦藥膏後，她的皮膚開始出現紅腫、發癢等症狀，沈小姐原以為是治療的副作用，未多加留意，直到1週後回診時，才發現其實是藥物過敏引起的症狀。

疹、破、痛、紅、腫、燒 6種警示要注意

台北長庚醫院皮膚部、藥物過敏中心醫師鐘文宏指出，服藥後出現紅疹、口腔潰瘍、喉嚨痛、眼睛腫紅、嘴唇腫脹及發燒等「疹、破、痛、紅、腫、燒」6大前兆症狀，就應立刻就醫。

鐘文宏說，初期症狀可能會被誤認為其他病毒感染、治療副作用等，但也有人第1次過敏就會很嚴重，出現肝腎功能異常，若未及時治療，可能引發肝衰竭、腎衰竭，情況嚴重者可能致命，因此若發現前兆症狀就應回診，並提供用藥紀錄，才能有效預防嚴重不良反應。

▲張啟彬曾發生嚴重藥物過敏，所幸及時就醫才撿回一命。（記者邱芷柔攝）

▲張啟彬曾發生嚴重藥物過敏，所幸及時就醫才撿回一命。（記者邱芷柔攝）

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