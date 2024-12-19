腦震盪不是只有休息 「整合式照護」助運動員返賽場

▲螢幕上會顯示設定項目，使用者可在不同站姿下，利用身體重心的移動來完成訓練、評估項目。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

從事足球、橄欖球、籃球與拳擊等碰撞性運動，或是車禍、跌倒，甚至日常搭車時，車輛急煞造成重心不穩而嚴重甩頭，都可能出現腦震盪，過去治療多集中於休息與症狀治療，但醫師表示，目前可利用沉浸式平衡訓練，大約2-6週療程就可獲得改善，重返生活正軌。

沉浸式平衡訓練 2-6週療程改善不適

台北榮總復健醫學部醫師林威廷表示，腦震盪是指頭部直接受到撞擊，或經由身體其他部位傳遞到腦部，所造成的短暫神經功能性損傷。在某些研究中，也會歸類於輕度創傷性腦外傷。

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林威廷指出，研究顯示，腦震盪年發生率可能高達1.8%，且每人一生約25%的機會會發生至少1次。對於一般民眾而言，車禍或跌倒是造成腦震盪的主要原因，甚至曾收治個案因搭車時重心不穩，嚴重甩頭就出現不適症狀，軍人則是爆炸衝擊波為常見致傷因素，至於運動領域，在足球、橄欖球、籃球與拳擊等碰撞性運動更是常見的運動傷害。

林威廷指出，傳統影像檢查如電腦斷層或核磁共振，無法顯示出腦震盪的異常，但不適症狀會顯著影響患者的日常生活，包含頭痛、頭暈、噁心、視力模糊、對光或噪音敏感、注意力集中困難等，且這些症狀往往會隨著身體活動強度或腦部使用程度提高而加重，可能持續數天至數週，多數在7-10天內會自行恢復，有些則持續超過1個月。

「腦震盪不是只有休息而已！」林威廷強調，過去腦震盪治療多集中於休息與症狀治療，但對於症狀持續超過4週患者，應及早轉介至具備整合式照護的醫療單位進行詳細評估與處置，透過綜合性治療與復健訓練，可加速恢復，更安全地回到工作或運動賽場。

林威廷指出，北榮有全亞洲唯一提供病人使用的沉浸式平衡訓練儀器，主要利用由電腦、測力版與弧形投影幕組成的動態姿勢描記儀，在螢幕上顯示設定項目後，使用者在不同站姿下，利用身體重心的移動完成訓練、評估項目，可協助平衡功能或凝視、追視訓練，使身體維持平衡能力增加，緩解不適症狀，通常治療2-6週可獲改善，由健保給付。

▲北榮發表腦震盪整合式復健照護。（記者林惠琴攝）

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