嘉市議員李奕德病逝》肝癌沉默殺手 倦怠、背痛也是徵兆

嘉義市議會無黨籍議員李奕德今（26）日因肝病病逝大林慈濟醫院，享年43歲。（資料照）

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嘉市臨時會開議3天未見出席 43歲議員李奕德病逝震驚地方

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘉義市議會無黨籍議員李奕德今（26）傳病逝，綜合媒體報導，李奕德隱忍病痛，肝癌發現為時已晚，住院治療1個多月，昨晚加護病房急救，今上午不治，享年43歲。醫師指出，由於肝臟內沒有太多神經，腫瘤小於3公分內不會有明顯不適。常見的症狀包括：右上腹悶痛，可局限於右上腹也可放射到背部上方或肩部。其次是發燒、全身倦怠、食慾不振、體重減輕等。

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出現疼痛 恐癌細胞轉移侵犯神經

三軍總醫院衛教資料指出，由於肝臟內沒有太多神經，只有肝臟表面包膜才有神經，因此，一慢性肝炎或肝硬化並不會有症狀出現，只有在肝癌細胞將包膜撐開時才會出現脹痛。所以當疼痛發生時，表示可能有破裂出血的危險或癌細胞已轉移出去侵犯神經。

醫師指出，由於肝臟內沒有太多神經，只有肝臟表面包膜才有神經，所以當疼痛發生時，表示可能有破裂出血的危險或癌細胞已轉移出去侵犯神經；示意圖。（圖取自shutterstock）

早期不會有黃疸 出現黃疸多半已晚期

三總表示，由於肝臟在右邊肋骨後，因此，右葉肝臟長了腫瘤一般是摸不到的。若是病患原先就有肝硬化的情形，就可能會有腹水、食道靜脈曲張等症狀加重的情形。通常肝癌早期並不會有黃疸，一旦病患出現黃疸時，多半已進入晚期。

另外，少數的病患一般不會有任何不適的症狀，卻由於肝癌的自然破裂造成腹腔內大出血，而以嚴重的腹膜炎、休克等症狀表現出來。有極少數的病患並沒有腹水的產生就有骨頭、腎臟、肺部或其它部位的腫瘤轉移。

三總指出，整體而言，肝癌預後不佳。大部份病患在診斷出肝癌時，多已是末期，平均只能活3到6個月。即使夠切除或栓塞，也可能因肝硬化而無法長期存活。 所以肝癌患者能活過3年以上的機會不到40%，5年以上不超過20%。

醫師表示，由於肝臟在右邊肋骨後，因此，右葉肝臟長了腫瘤一般是摸不到的；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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