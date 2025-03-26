消基會籲延長公費流感抗病毒藥使用 疾管署：持續監測評估

因應清明連假，消基會呼籲疾管署延長擴大公費抗流感藥物使用期間；示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署昨日宣布流感脫離流行期。消基會認為，流感自去年12月以來的蔓延速度令人擔憂，疾管署因此擴大公費抗流感藥物使用條件至3月31日，但考量清明連假期間，人流南來北往，呼籲疾管署延長擴大公費抗流感藥物使用期間。對此疾管署表示，會持續監測疫情，並隨時調整相關措施。

上週類流感門急診就診約11萬人次，與前一週相當，並新增24例流感併發重症病例、11例死亡，新增病例及死亡個案均以感染A型H1N1為多。疾管署昨日表示，目前社區流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，但占比下降，綜合評估監測資料，研判流感疫情脫離流行期。

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消基會認為，自去年12月以來，流感在全台的蔓延速度令人擔憂，疾管署每週二所發布的重大疫情監測內容，是民眾日常生活中不可或缺的參考資料，且為因應疫情，疾管署也擴大公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件為「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」，適用期限至3月31日截止。

然而，消基會指出，下週即將迎來清明連假，建議疾管署考慮將監測計畫及擴大公費流感抗病毒藥劑的使用條件延長至清明連假之後的適當時間，以應對連假期間人流的南來北往，病毒也隨之流竄的情況，也能使感染者及時獲得診治，促進健康恢復。

疾管署副署長曾淑慧指出，疾管署透過多面向綜合評估，確認疫情是否脫離流行期，近期急門診就診人次、實驗室流感個案、住院個案數都有下降趨勢，因此宣布脫離流行期，但疾管署仍維持監測作為，不會因為脫離流行期就停止監測。

此外，曾淑慧說，疾管署平時也有提供流感抗病毒藥物予高風險個案，並不是沒有擴大使用條件就不提供抗病毒藥物給需要的患者，3月31日後仍會持續依據疫情情況評估是否再延長擴大使用期間，且呼籲民眾，即使脫離流行期，仍可能有重症個案出現，若具有重症危險因子，務必儘速就醫。

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