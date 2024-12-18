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婦腦部影像如「熱十字麵包」 醫揪非典型失智症

2024/12/18 05:30

婦腦部影像如「熱十字麵包」 醫揪非典型失智症

▲吳致螢主任提醒，長輩出現短期記憶力下降且生活功能逐漸失常，有可能是失智症上身，需提高警覺。
（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

71歲黃姓阿嬤近來偶爾會出現時間感混亂、行走緩慢徵兆，家人原本不以為意，沒想到最近頻頻出現「當機」症狀，不僅對外界刺激沒有反應，甚至還暈倒送急診，檢查發現腦部影像出現「熱十字麵包徵候」，綜合多項臨床表現後研判是罕病「多發性系統萎縮症（MSA）」惹禍，所幸治療後症狀改善，讓阿嬤重展笑臉。

亞洲大學附屬醫院神經內科主任吳致螢指出，失智症多數源自於腦部退化性疾病，但是繼發性因素混和參雜後，導致共同影響腦部功能亦非少見，如腦血管疾病或頭部外傷等，從而衍生諸多非典型失智症，其中該名患者所罹患的「多發性系統萎縮症」，就是其中之一。

症狀治療為主 明顯改善

吳致螢表示，阿嬤本身患有糖尿病但控制良好，到院安排腦部電腦斷層、心電圖與抽血檢驗都未發現異常，一度懷疑是癲癇發作，住院檢查腦波正常，但卻發現阿嬤臥姿、站姿時血壓差距過大。且腦部核磁共振影像也發現腦幹異常萎縮與出現獨特的「熱十字麵包徵候」，綜合相關臨床症狀後，罹患「多發性系統萎縮症」。

婦腦部影像如「熱十字麵包」 醫揪非典型失智症

▲黃姓阿嬤對外界刺激沒有反應，甚至還暈倒送醫，檢查後發現腦幹異常萎縮，並出現獨特的「熱十字麵包徵候」（黃圈處）。
（記者陳建志翻攝）

吳致螢強調，此病是罕見的原發性腦部退化疾病，會有記憶力不佳、帕金森症狀及自律神經失常等，其盛行率僅約10萬分之2至5間，無有效治療藥物，只能以症狀治療為主。該患者經建議多補充水分、飲食增加鹽分攝取，甚至穿高腰的彈性襪等非藥物治療後，症狀有明顯改善。

吳致螢提醒，國人失智症的盛行率逐年增加，若親人出現短期記憶力下降且生活功能逐漸失常，就需提高警覺，若還出現動作障礙、癲癇或是直立昏厥、頻尿、心律或血壓波動大等自律神經失調症狀，更要告知醫生，才能藉由腦部核磁共振影像、腦波儀、甚至腦脊隨液檢驗確定是否為少見的失智病因。

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