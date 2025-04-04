自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》提升好膽固醇有方法！ 研究：補「這2類」食物

2025/04/04 07:30

研究指出，攝取扁豆、鷹嘴豆等豆類，可顯著提升體內好膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，攝取扁豆、鷹嘴豆等豆類，可顯著提升體內好膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著國人健康意識提升，許多人開始關注如何在體內培養「好膽固醇（高密度膽固醇）」。營養師楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」分享1項綜合研究指出，攝取大豆製品豆類（如扁豆、鷹嘴豆）可顯著提升體內好膽固醇。

楊斯涵表示，該研究比較了特定植物性食物與一般飲食對「血脂」的影響，包括總膽固醇、低密度膽固醇（LDL-C）、高密度膽固醇（HDL-C）與三酸甘油酯的變化。

研究結果顯示，在眾多植物性食物中，大豆製品與豆類能明顯提升高密度膽固醇；相較之下，其他如堅果類（樹堅果、胡桃、杏仁）對高密度膽固醇的影響微乎其微，甚至無顯著變化。

營養師表示，大豆製品對高密度膽固醇有明顯提升作用；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，大豆製品對高密度膽固醇有明顯提升作用；示意圖。（圖取自freepik）

提升高密度膽固醇食物比一比

●綜合堅果：有效降低總膽固醇（-0.09）與低密度膽固醇（-0.11），但對高密度膽固醇無影響（0.00），對三酸甘油酯影響輕微（-0.02）。

●胡桃：顯著降低總膽固醇（-0.18）與低密度膽固醇（-0.14），高密度膽固醇幾乎無變化（0.002），三酸甘油酯略降（-0.05）。

●杏仁：總膽固醇（-0.18）與低密度膽固醇（-0.15）下降，高密度膽固醇（-0.05）與三酸甘油酯（-0.04）略降。

●大豆蛋白與製品：對降低總膽固醇（-0.22）與低密度膽固醇（-0.23）效果最明顯，且能顯著提升高密度膽固醇（+0.07），同時降低三酸甘油酯（-0.09）。

●豆類：降低總膽固醇（-0.14）與低密度膽固醇（-0.13）、且能顯著提升高密度膽固醇（+0.04）、三酸甘油酯也下降（-0.06）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中