健康網》提升好膽固醇有方法！ 研究：補「這2類」食物

研究指出，攝取扁豆、鷹嘴豆等豆類，可顯著提升體內好膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著國人健康意識提升，許多人開始關注如何在體內培養「好膽固醇（高密度膽固醇）」。營養師楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」分享1項綜合研究指出，攝取大豆製品與豆類（如扁豆、鷹嘴豆）可顯著提升體內好膽固醇。

楊斯涵表示，該研究比較了特定植物性食物與一般飲食對「血脂」的影響，包括總膽固醇、低密度膽固醇（LDL-C）、高密度膽固醇（HDL-C）與三酸甘油酯的變化。

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研究結果顯示，在眾多植物性食物中，大豆製品與豆類能明顯提升高密度膽固醇；相較之下，其他如堅果類（樹堅果、胡桃、杏仁）對高密度膽固醇的影響微乎其微，甚至無顯著變化。

營養師表示，大豆製品對高密度膽固醇有明顯提升作用；示意圖。（圖取自freepik）

提升高密度膽固醇食物比一比

●綜合堅果：有效降低總膽固醇（-0.09）與低密度膽固醇（-0.11），但對高密度膽固醇無影響（0.00），對三酸甘油酯影響輕微（-0.02）。

●胡桃：顯著降低總膽固醇（-0.18）與低密度膽固醇（-0.14），高密度膽固醇幾乎無變化（0.002），三酸甘油酯略降（-0.05）。

●杏仁：總膽固醇（-0.18）與低密度膽固醇（-0.15）下降，高密度膽固醇（-0.05）與三酸甘油酯（-0.04）略降。

●大豆蛋白與製品：對降低總膽固醇（-0.22）與低密度膽固醇（-0.23）效果最明顯，且能顯著提升高密度膽固醇（+0.07），同時降低三酸甘油酯（-0.09）。

●豆類：降低總膽固醇（-0.14）與低密度膽固醇（-0.13）、且能顯著提升高密度膽固醇（+0.04）、三酸甘油酯也下降（-0.06）。

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