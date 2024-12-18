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健康 > 心理精神

國人精神健康壓線及格 睡眠狀況不佳成新國病

2024/12/18 05:30

▲高達40.9%國人睡眠狀況不佳，顯示睡眠問題已成為我國新國病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲高達40.9%國人睡眠狀況不佳，顯示睡眠問題已成為我國新國病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

現代人生活壓力大，晚上常睡不好。精神健康基金會「2024全國精神健康指數調查」發現，高達40.9%國人睡眠狀況不佳，顯示睡眠問題已成為我國新國病，且國人整體精神健康指數81.67分，僅略高於及格線的80%，對於2025年超高齡化社會的準備也明顯不足。

精神健康指數81.67分 略高於80分

精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財指出，基金會自2002年起每2年進行一次調查，這次在2024年10月4日至17日期間，以電話訪問國人精神健康狀況，這次國人整體精神健康指數為81.67分，略高於及格線的80分，但較2022年的82.4分略有下降。

40.9%睡不好 安眠藥用量冠亞洲

楊聰財進一步指出，細究身心健康、個人價值、生活掌握、家庭健康等4面向，國人在前2項表現不及格，且8項心身健康指標中，又以睡眠指標狀況最差，有高達40.9%的國人睡眠狀況不佳，精神健康得分也普遍偏低。

楊聰財提醒，超過80%的睡眠問題起因於身心壓力，且已經成為國人新國病，台灣安眠藥用量更以一年超過11億居於亞洲第一，但安眠藥多屬管制藥品，存在成癮風險，民眾千萬不要被藥物綁住，尋求精神醫療相關協助，才能從生理、心裡與生活環境等面向全面檢視與應對。

精神健康基金會執行長韓德彥指出，歷來總統大選年的國人精神健康指數都有下滑趨勢，但2020年是特例，當年正值新冠肺炎抗議期間、我國防疫成果斐然，民眾處於共同面對挑戰的氛圍中，選舉帶來的衝擊相對較小，指數更以83.31分達到歷史最高值，顯示我國具有充足的社會韌性。

此外，我國明年將邁入超高齡化社會，但基金會董事長胡海國指出，調查發現國人普遍嚴重忽略學習新事物、運動、實務與社交活動、助人行為等習慣的重要性，對超高齡化後的精神健康準備不足，又以年輕族群最嚴重，超高齡化準備指數得分僅77.9分。

胡海國強調，運動、健康檢查、學習新事物、實體社交、助人為樂的習慣，以及經濟與壓力調適能力，是維持精神健康度的7個重要指標，千萬不能等年紀大了才開始培養，青壯年時期就要開始建構良性循環。

國人精神健康壓線及格 睡眠狀況不佳成新國病

▲精神健康基金會董事長胡海國指出，越年輕的族群，對超高齡化的準備越不足，呼籲民眾年輕時養成維持精神健康的好習慣。
（記者林志怡攝）

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