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健康 > 抗老養生 > 運動復健

老翁肌少症走不穩 可從飲食改善體力

2024/12/17 05:30

▲營養師提醒，民眾要預防肌少症，運動很重要。（記者陳建志攝）

▲營養師提醒，民眾要預防肌少症，運動很重要。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

76歲林姓老翁因牙口狀況不佳，導致進食意願下降，走路步伐不穩容易跌倒，讓他幾乎足不出戶，直到去醫院營養諮詢門診接受糖尿病飲食諮詢時，營養師赫然發現他疑似有肌少症，建議從飲食著手改善體力，經過半年調養逐漸增強腿部肌力，已恢復自行去逛大賣場，讓他開心享受健康生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院營養師戴翊如表示，肌少症是指肌肉質量、力量和功能逐漸喪失，一般發生在中老年時期。原因包括：衰老、營養不足、維生素D缺乏、活動力下降，甚至可能受其他疾病影響而加速發生肌少症，其中以營養不足的人比例為大宗，所以老年人攝取足夠熱量及蛋白質非常重要。

足夠熱量及蛋白質

戴翊如說，因為肉筋不易咀嚼，所以牙口不好的老年人容易降低進食意願，通常不喜歡吃肉類，建議可從3個面向改變。首先選擇較軟嫩的蛋白質，如魚類、各式豆腐及蛋品；在質地部分，可將大肉塊依序切成薄片、肉絲、絞肉和細泥，利用改變食材質地來代替牙齒咀嚼，減輕牙齒負擔；烹調方式以蒸、滷、燉方式調理食物，如煎荷包蛋改為水煮蛋、蒸蛋，油炸類豬排改為燉煮肉。

戴翊如指出，在營養諮詢門診常會有病人提到進食狀況不佳、覺得越來越無力，詢問後，可能因牙口關係或其他生活考量，導致食量減少。因活動量下降也會導致胃口變小，建議進食順序調整為：蛋白質、全榖雜糧類、蔬菜，確保維持足夠的蛋白質及主要熱量來源。適當的提味，如檸檬、蔥、蒜、韭菜和八角等，也可促進食慾，並建議以少量多餐的方式，增加補充點心，如無糖豆漿、蒸蛋等。

應增加日常活動量

戴翊如強調，預防肌少症最重要的就是「飲食」及「運動」，建議可攝取適當的營養再配合運動，以增強肌肉的質與量；同時鼓勵老年人應該增加日常的活動量，以提升生活品質。

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