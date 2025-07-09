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新店廣興水域意外》強心針急救 醫：腎上腺素在生死邊緣用

2025/07/09 15:43

醫師指出，強心針的施打，主要使用在CPR急救時，一旦心臟快停止或是血壓低時使用，1次施打1支1毫克腎上腺素，增強心臟功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，強心針的施打，主要使用在CPR急救時，一旦心臟快停止或是血壓低時使用，1次施打1支1毫克腎上腺素，增強心臟功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市消防局消防員及義消，昨（8）日到新店廣興橋北勢溪執行搜救任務，在攔砂壩激流中翻船落水，發生殉職意外。吳姓消防員在醫院施打超過35支強心針搶救仍不幸離世。針對強心針的施用，宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，主要使用在CPR急救時，一旦心臟快停止或是血壓低時使用，1次施打1支1C.C.的安得理那寧注射液（Epinephrine），主要為1毫克腎上腺素，功能就在增強心臟功能，搶救人命。

腎上腺素（Epinephrine/Adrenaline）是一種由腎上腺髓質和某些中樞神經元分泌的激素，在應對壓力或緊急情況時，扮演關鍵角色。腎上腺素可以提高警覺性，增強心肺功能，增加心臟收縮力和頻率，同時擴張支氣管，提高呼吸效率。

劉中平指出，人在緊張或者生病的時候，會大量分泌腎上腺素，提升人體的心臟的功能，讓血管收縮，讓心跳加速，是對抗異常環境時的壓力性酵素，後來醫學上發現說，既然這樣的話，那麼人在休克狀態，或是在急救狀態便可以拿來使用，結果發現急救緊急中施打腎上腺素，會有非常強效的效果。

劉中平說明，因為施打腎上腺素效果蠻強，所以通常醫師只有在急救，在心臟停止或是血壓非常、非常低的時候才會施打，這樣的病人都是非常、非常緊急危機的病人，甚至大部分是心臟已經停止的病人才開始施打。臨床上1次打1支1毫克腎上腺素，如果打到20支還無法救回，多數救回的機會渺茫。以這次救治消防員過程中，則施打超過35支。

劉中平表示他過去也曾幫病人CPR時打過100支腎上腺素，甚至是200支腎上腺素，當時病人年紀輕，在院內進行CPR的話，院方覺得很有機會就拼命打，拼命搶救。但是如果對這個藥就是沒有反應的話，通常救回的機會就不太大。

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