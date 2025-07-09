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健康 > 傷病癌症 > 外傷

新店廣興水域意外》戲水注意3不 防溺、救溺都要學

2025/07/09 14:35

新北市新店區廣興橋下發生溺水案，然造成多名警消、義消傷亡。（資料照、記者孫唯容翻攝）

新北市新店區廣興橋下發生溺水案，然造成多名警消、義消傷亡。（資料照、記者孫唯容翻攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新店廣興橋北勢溪發生有人到附近戲水時溺水的意外，新北市消防局第四救災救護大隊消防員到場救災卻遭遇意外，在9日中午另一名義消張敬謙不幸殉職，本案造成2警消、1民眾身亡、1義消命危憾事。

教育部體育署提醒民眾「防溺10招、救溺5步」，只要將以下預防溺水、自救及救人的作法訣銘記在心，就能有效避免許多憾事發生。防溺的10大招式：出門前先看氣象預報，天候不佳就應改變目的地。選擇合法戲水地點，現場要有救生設備與人員，下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水，並衡量自己的身體狀況，如感到疲累就不應下水。

體育署表示，湖泊溪流的地形落差較大，因此玩水時需格外小心，建議家長陪同。另外，還有三「不」是戲水時應注意的：不落單、不長時間泡在水中避免失溫、不在水中嬉鬧惡作劇。更重要的是，應加強仰漂、水母漂等漂浮技巧，若不幸落水還能自救。另外，落水時千萬要保持冷靜，勿拼命掙扎消耗體力，應適時舉手呼叫，等待救援。

體育署表示，如遇他人溺水，可應用防溺5步「叫、叫、伸、拋、划」：立即大聲呼救（叫），打電話報警（叫），利用竹竿、木條、衣物等延伸物（伸），抛送球、繩等漂浮物（抛），利用船、浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式（划），間接進行搭救。

同時體育署表示，遇到溺水者，應牢記救溺三原則：岸上救生優於下水救生、器材救生優於徒手救生、團隊救生優於個人救生。若身邊無間接物，且已受到身旁溺水者拉扯入水時，應儘速移至溺水者之背後，拖住溺水者的頭頸與上背使成直線，維持臉朝上露出水面，盡量不動，並大聲呼救等待救援。

體育署同時提供緊急聯繫專線：

●救災救護報案專線：119。

●行動電話急難救助號碼：112。

●報案專線：110。

●海巡服務專線：118。

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