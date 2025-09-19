健康網》腹腔沾黏非手術失敗 醫：正常生理現象 3症狀應注意

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，沾黏是身體的自我保護機制，而且90%以上手術都會產生沾黏，是正常的生理現象；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽到醫師提到「腹腔沾黏」就開始擔心，以為這代表手術失敗了？秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，很多患者對腹腔沾黏都有錯誤認知，沾黏是身體的自我保護機制，而且90%以上手術都會產生沾黏，是正常的生理現象。大部分沾黏並不會引起症狀，現代醫學有微創技術可大幅降低問題沾黏。但如出現腸阻塞症狀、慢性腹痛、生育問題，就應特別注意。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，4個民眾對手術沾黏的常見迷思。

請繼續往下閱讀...

1.沾黏是身體的自我保護機制

黃士維提到，這可能是很多人最意想不到的事實！腹腔沾黏其實是身體智慧的表現，當腹腔內有傷口或發炎時，身體會啟動修復機制，讓纖維蛋白和膠原蛋白在受傷部位形成「天然繃帶」。很多患者以為沾黏就是併發症，但其實這是身體在努力癒合和保護內臟器官！

2.90%以上手術都會產生沾黏

黃士維表示，任何手術都會對腹膜造成微小創傷，觸發身體的修復反應。自己觀察到，無論是腹腔鏡微創手術還是傳統開腹手術，都無法完全避免沾黏的產生。這是正常的生理現象，不是醫師技術不好或手術失敗！統計顯示，腹部手術後1年內，超過90%的患者都會形成某種程度的腹腔沾黏。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，無論是腹腔鏡微創手術還是傳統開腹手術，都無法完全避免沾黏的產生；示意圖。（圖取自freepik）

3.大部分沾黏不會引起症狀

黃士維說明，腹腔沾黏對日常生活格外溫和：絕大多數的沾黏都是纖薄、柔軟的，就像蜘蛛網一樣，不會干擾器官的正常功能。有些患者擔心沾黏會影響腸胃蠕動或造成疼痛，但實際上只有少數嚴重的緻密沾黏才會產生症狀。

輕微的沾黏甚至有好處！它們可以幫助固定器官位置，防止腸子打結或扭轉。很多患者術後多年都沒有任何不適，沾黏就像身體內的「安全繩索」一樣默默守護著！

4.微創技術大幅降低問題沾黏

黃士維提到，很多患者會發現，現代的腹腔鏡手術比傳統開腹手術產生的問題沾黏更少。微創技術減少了組織創傷，使用特殊的防沾黏材料，精細的手術操作，都能將有症狀沾黏的機率降到最低。這種進步讓患者可以享受手術治療的好處，同時將沾黏風險控制在可接受範圍內！

黃士維指出，雖然大部分沾黏都是無害的，但以下情況需要特別注意：

1.腸阻塞症狀：嚴重腹痛、嘔吐、無法排氣排便。

2.慢性腹痛：持續性或反覆性的腹部疼痛。

3.生育問題：女性可能因骨盆腔沾黏影響受孕。

若嚴重沾黏時，也可能增加未來手術的複雜度。

黃士維建議，如果術後出現持續的腹痛或消化道症狀，應該及時回診檢查。但記住，偶爾的輕微不適通常是正常的癒合過程，不需要過度擔心。大部分沾黏相關的症狀都會隨著時間逐漸改善！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法