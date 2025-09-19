健康網》打瘦瘦針會掉肌肉嗎？ 醫提醒注意「這件事」

很多人擔心打了瘦瘦針，體重雖然變輕了，可是肌肉是不是會跟著掉光光？專家建議，要補充蛋白質給肌肉原料；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人擔心打了瘦瘦針，體重雖然變輕了，可是肌肉是不是會跟著掉光光？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼直指，在他門診治療的患者，很多能把肌肉流失壓到10%以下，甚至完全不減少。同樣是打瘦瘦針，為什麼差異這麼大？關鍵就在於，你怎麼對待你的肌肉。

打瘦瘦針一定會掉肌肉嗎？蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，根據過去瘦瘦針的研究數據顯示，減掉的體重裡，大約3/4是脂肪、1/4是肌肉。另外，也有比較樂觀的研究，發現只有14%是肌肉流失，86%是脂肪。

蔡明劼說明，打瘦瘦針可能會掉肌肉，但不等於「注定掉肌肉」。而最大關鍵就在於，民眾怎麼對待你的肌肉。以下是他建議的做法：

●高品質蛋白質，給肌肉原料

想蓋房子要有磚頭，想留住肌肉就要有蛋白。選擇雞肉、魚肉、海鮮、豆腐、豆漿等優質蛋白，每天每公斤體重攝取1.2～1.5公克的蛋白質。如果食慾不好，可以用「少量多餐」的方式分散補充。

●肌肉要用，不然就被淘汰

肌肉很聰明，如果你天天都不動，它會認為「主人不需要我」，就慢慢流失。所以，除了走路活動，更要盡早開始安排重量訓練或阻力運動。這樣肌肉才會乖乖幫你「鎖住養分」，把葡萄糖和胺基酸吸收進來，不讓養分跑去囤積脂肪。

●減重速度別太快

不要妄想1個月瘦10公斤，那可能有一大半都是肌肉流失。每週減重0.5-1公斤，每個月減2-4公斤，是一個良好又健康的速度。不要覺得慢，要想著半年可以瘦多少公斤，而且長期維持不復胖，那才是真正的成功。

原因出在，如果體重掉得太快，身體會啟動「拆屋頂救急」模式，脂肪還沒減多少，肌肉反而先被分解掉。所以，穩定慢減才是保護肌肉的重要做法。

