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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》腎癌與它有關？醫揭漢堡紙、不沾鍋藏PFAS毒危機

2025/07/09 18:44

醫師表示，提醒要小心「永久化學物質」毒素威脅健康，並點名含有鐵氟龍（Teflon）塗層的不沾鍋等物；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，提醒要小心「永久化學物質」毒素威脅健康，並點名含有鐵氟龍（Teflon）塗層的不沾鍋等物；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕環境毒素正悄悄危害人體卻不自知！一位約6旬男性患者罹患了腎臟癌與輸尿管癌，女性患者被診斷出甲狀腺功能亢進，雖然罹患的疾病不同，檢查後發現，2人體內的PFAS（全氟/多氟烷基物質）濃度竟明顯超標。營養功能醫學醫師提醒要小心「永久化學物質」的毒素威脅健康，並點名含有鐵氟龍（Teflon）塗層的不沾鍋、防污布料（如Gore-Tex）等物，一旦進入就不容易排出，可能在體內累積多年。

科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，最近門診中，接連遇到2位特殊的患者。一位年約60歲的男性患者，罹患了腎臟癌與輸尿管癌，在進一步檢查後發現，他體內的PFAS（全氟/多氟烷基物質）濃度明顯超標。另1位女性患者，則被診斷出甲狀腺功能亢進，也是一項與PFAS暴露有高度關聯的疾病，她的PFAS濃度同樣過高。

2位患者正警示這種被稱為「永久化學物質」的毒素，已悄悄威脅到每個人的健康。劉博仁指出，很多人不清楚PFAS是什麼？鐵氟龍就是其中之一。PFAS 超過9000種，常見的包括：PFOA（全氟辛酸）、PFOS（全氟辛烷磺酸）、PFNA（全氟壬酸）、PFHxS（全氟己烷磺酸）。

劉博仁接著說，這些物質過去被廣泛使用於各類產品中，如：不沾鍋塗層、防水衣、防污布料（如Gore-Tex）、食品包裝紙（如漢堡紙、防油紙袋）、地毯與傢俱防污塗層、清潔劑與某些化妝品，與滅火泡沫等。

劉博仁又說，大家比較陌生「PFAS」這個詞，但可能聽過其中一種代表性產品，即鐵氟龍（Teflon）。鐵氟龍塗層正是由PFAS製成，過去廣泛用於「不沾鍋」、「抗油塗層」、「防污塗層」等是PFAS最普遍的應用之一。也因它穩定、不易分解，一旦進入人體就不容易排出，可能在體內累積多年。

體內累積PFAS會造成什麼影響？

劉博仁說明，PFAS可以透過食物、水、空氣或皮膚接觸進入人體，進入血液後會累積在肝臟、腎臟、甲狀腺等器官，研究顯示長期暴露與多種疾病有關：

●腎臟癌、睪丸癌

●甲狀腺功能異常（過高或過低）

●肝功能受損、脂肪肝

●增加膽固醇

●抑制免疫系統功能（例如疫苗反應變差）

●妊娠高血壓、胎兒發育問題

醫師表示，PFAS超過9000種，常殘留在防油紙袋、速食包裝上，正悄悄危害人體健康，最好減少外食與外帶包裝；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，PFAS超過9000種，常殘留在防油紙袋、速食包裝上，正悄悄危害人體健康，最好減少外食與外帶包裝；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何幫助身體減少PFAS傷害？劉博仁建議可以這樣做：

●避免使用鐵氟龍不沾鍋：建議改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵鍋具

●減少外食與外帶包裝：PFAS常殘留在防油紙袋、速食包裝上

●選擇無PFAS標章的產品：包括防水衣、化妝品、清潔劑等

●攝取高纖飲食：如地瓜葉、秋葵、蘋果、燕麥，有助好菌增長與排毒

●補充益生菌與發酵食品：如優格、泡菜、味噌，有助腸道菌生態平衡

●多喝水、保持良好排便習慣

劉博仁提醒，鐵氟龍這個熟悉的名詞，正是一道通往PFAS世界的入口。民眾不用恐慌，而是從今天起，重視日用品的選擇，重視腸道的保護，並讓健康生活成為日常的一部分。

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