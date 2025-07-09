健康網》慢性發炎恐加速癌變 醫：少熬夜、減糖分助修復基因

醫師表示，睡得夠，WSTF才有時間修復基因，降低身體發炎機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾對「發炎」的理解，常停留在身體出現紅腫熱痛，是自然的防衛反應。不過，醫界近年觀察到，慢性發炎可能造成各種健康問題的核心。根據最新《Nature》期刊研究，人體細胞中存在「發炎守門人」的小蛋白WSTF，一旦失守，便可能引發全身慢性發炎反應，包括關節退化、脂肪肝惡化、甚至癌變加速，成為破壞健康的「隱形殺手」。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」指出，急性發炎和慢性發炎完全不同的2件事。急性發炎像紅腫、熱、痛、發燒，是身體為了保護自身所做的應急反應，一旦問題解決，免疫系統就會收隊，回到平靜。但慢性發炎不是這樣，它像悶燒火，燒著身體的器官，卻沒有明顯警訊。

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張家銘引述2025年《Nature》期刊一項研究指出，這類慢性發炎的關鍵轉捩點，來自一個名為WSTF（Williams syndrome transcription factor）的蛋白質。它存在於細胞核中，平時負責鎖住那些會引發發炎的基因，是維持免疫穩定的重要角色。然而當身體長期處於壓力、熬夜、攝取過多糖分或老化狀態時，細胞內會啟動名為「核內自噬」的機制，將WSTF排出細胞核並分解，擴大慢性發炎。

研究顯示，帶走WSTF的關鍵幫凶是GABARAP（自噬蛋白），一旦WSTF被它拉出細胞核，那些本來被關起來的發炎基因就會全數釋放，像NF-κB這類促炎轉錄因子就會大量啟動，釋放出IL-6、IL-8、MMP13這些慢性發炎相關分子，讓身體進入低度卻持續的破壞模式。

研究發現，WSTF失守的現象，只會在慢性發炎時發生。在急性發炎或疫苗接種等短期免疫反應中，WSTF並不會被分解。

研究團隊甚至設計出1段小小的穿膜胜肽（cell-penetrating peptide），可以插在WSTF和GABARAP之間，阻止WSTF被自噬抓走。在小鼠實驗中，這段胜肽成功保護了WSTF的存在，大幅降低慢性發炎造成的肝臟損傷（脂肪肝）、軟骨破壞（退化性關節炎），並且不影響急性免疫功能。

很多人可能會覺得「我沒什麼毛病，就是覺得累」、「關節時不時痠一下，但應該沒大礙」。張家銘提醒，這些都是慢性發炎可能在身體裡悄悄進行的跡象。研究顯示，慢性發炎常見於肥胖、脂肪肝、三高的人，或是長期熬夜、壓力大、睡不好的人。又或是，有家族性自體免疫或代謝疾病的人身上。這些身體的細胞，正慢慢失去WSTF的保護，發炎的基因可能已被打開。

張家銘表示，睡得夠，WSTF才有時間修復基因；吃得對，抗氧化營養素如薑黃素、綠茶多酚、槲皮素可以幫助抑制發炎路徑，保護WSTF不被啟動自噬；動得勤，減少代謝垃圾的堆積與發炎訊號的釋放。還可以透過抽血檢查發炎指數（如hs-CRP、IL-6、TNF-α），甚至透過基因檢測找出自己是否在WSTF、NF-κB、IL6通路上有特別的變異，讓抗發炎更有方向。

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