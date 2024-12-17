水腦症影響認知功能 好發60歲以上長者

▲電腦斷層檢查，顯示患者的腦室擴大及大腦脊髓液蓄積情形，醫師診斷為常壓性水腦症。（中醫大新竹附醫提供）

記者廖雪茹／新竹報導

73歲王姓老翁因為全身無力、走路不穩，甚至會胡言亂語就醫。神經內科醫師問診後，發現他還有輕微癡呆合併尿失禁等症狀。經電腦斷層檢查，患者有腦室擴大及大腦脊髓液蓄積情形，診斷為常壓性水腦症，安排住院，並執行腦脊髓液引流手術。術後回診，患者的整體認知功能、走路，以及尿失禁困擾大幅改善，再建議患者至神經外科接受腦室腹腔腦脊髓液分流手術。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科醫師錢駿表示，常壓性水腦症好發於60歲以上中老年人，患者因腦脊髓液積聚於腦室之中，無法被吸收，導致腦室擴張，壓迫周遭腦部組織造成多樣神經學症狀。此病也好發在腦部曾經外傷，或是腦部感染，或是曾經發生腦出血族群。

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腦脊髓液引流大大改善

錢駿指出，腦脊髓液引流手術，透過腦脊髓腔，將腦髓液引流出來約20-30c.c.，患者因為腦脊髓液太多，聚積在腦部，造成腦組織傷害，透過手術將腦脊髓液體放出來，降低對腦組織的壓迫，症狀就會明顯改善。但他提醒，引流手術大概只能維持3到4個月，建議患者至神經外科接受腦室腹腔腦脊髓液分流手術，才能根除。

阿茲海默症明年有新藥

神經內科主任陳睿正強調，失智症的成因多樣，其中一種可能是正常壓力性水腦症。此外，阿茲海默症和血管型失智症也是常見的原因。針對阿茲海默症，目前已有最新的治療藥物，預計明年將在台灣上市，為患者帶來更多希望。

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