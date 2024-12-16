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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

吃禽肉減重 首選低脂雞柳

2024/12/16 05:30

▲雞肉屬於白肉，建議食用時應避免內臟和去皮吃，可以減少熱量及脂肪攝取。（資料照）

▲雞肉屬於白肉，建議食用時應避免內臟和去皮吃，可以減少熱量及脂肪攝取。（資料照）

文／戴淑婷

動物性肉類蛋白質來源可區分為紅肉與白肉，主要是依據生肉顏色區分，營養價值也有所不同。

鴨肉熱量、膽固醇較高

天氣冷颼颼，常見民眾飲食以家禽肉類來燉補，其中的雞、鴨、鵝肉屬於白肉，而牛、羊肉則屬於紅肉。白肉與紅肉相比，膽固醇、飽和脂肪及熱量都較低。家禽肉類中又以鴨肉顏色較雞肉、鵝肉偏紅，熱量、膽固醇較高，鐵質含量豐富，建議想減重或有三高的民眾，可選擇雞肉中的雞柳、去皮雞胸肉。

每餐「豆魚蛋肉一掌心」就可以攝取到2份肉類含蛋白質14公克，其中去皮雞胸肉攝取2份脂肪含1.1公克，雞里肌為民眾常聽到的雞柳，位於雞胸內側為長條狀，口感軟嫩，脂肪含量也是整隻雞含量最低部位，脂肪較雞胸更低僅0.3公克，且含有豐富的胺基酸、維生素B群、葉酸及膽固醇含量低，是想要減脂控制體重的首選食材。

鵝、鴨鐵質含量豐富

鵝肉與鴨肉色澤較雞肉偏紅，主要是鐵質含量豐富，鵝胸肉脂肪量僅次於雞胸肉，櫻桃鴨胸肉片脂肪含量最驚人，吃進像女生手掌心大小的2兩肉片，脂肪含量高達10.3公克，因此，建議民眾若想要控制熱量又想要從家禽肉類補充鐵質，改善缺鐵性貧血，鵝肉是不錯的選擇。

選擇白肉增肌減脂的同時，建議避開內臟類及去皮吃，掌握每餐飲食份量不過量，就能享「瘦」健康。

（作者為衛福部桃園醫院營養師）

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