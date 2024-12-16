治療脂肪肝 飲食控制、運動不能少

▲透過飲食和運動可有效改善代謝失衡。

（照片提供／彰化基督教醫院）

文／楊承達

脂肪肝不僅是肝臟疾病，更是全身性的代謝性失衡疾病。這種失衡含肥胖、糖尿病或糖尿病前期、高血壓、高密度脂蛋白過低（即「好」膽固醇過低）、三酸甘油脂過高等。代謝性失衡為現代文明病，若不加以重視，長期會導致各種併發症，特別是心血管疾病，如心肌梗塞、中風、腎病和主動脈剝離，肝臟方面則可能演變為肝硬化或肝癌。

根據美國肝臟研究學會（AASLD）指引，診斷脂肪肝時，除肝臟脂肪堆積，還必須伴有至少1項代謝性失衡。以肝臟超音波或纖維化掃描來評估脂肪肝分數及纖維化分數。一旦確診脂肪肝，這代表代謝性失衡，體內攝入熱量超過代謝能力，轉化為脂肪儲存在肝臟、內臟及心血管系統中，增加心血管負擔，導致併發症。

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代謝性失衡定義包括肥胖和三高一低，分別是高血糖、高血壓、三酸甘油脂過高及高密度脂蛋白過低。肥胖的標準通常是BMI（身體質量指數）超過25，亞洲族群則設定為23，以及男性腰圍大於90公分，女性大於80公分。糖尿病或糖尿病前期定義為空腹血糖高於100mg∕dL，或糖化血色素超過5.7%。高血壓則是收縮壓超過130毫米汞柱，舒張壓超過85毫米汞柱，或正在接受降壓藥物治療。三酸甘油脂過高指血漿中濃度大於150mg∕dL，或接受降脂藥物治療。高密度脂蛋白過低為男性低於40mg∕dL，女性低於50mg∕dL。

◎脂肪肝治療重點

脂肪肝尚無有效藥物治療，治療重點在於運動和飲食控制，減輕體重為主。

體重至少減輕10%

●建議體重減輕達到原體重的10%，例如體重80公斤應減輕8公斤。

●飲食建議每日熱量控制在600至1000大卡，分成2餐或3餐進食，以蔬菜為主，適量攝取蛋白質、油脂和水果，減少澱粉類食物，避免含糖飲料。

●運動建議每週至少5天，每天30分鐘的中等強度運動，如快走、游泳、騎單車等，目標每週運動總量達到150分鐘以上。

改善代謝失衡可預防併發症

透過飲食和運動可有效改善代謝失衡，預防脂肪肝併發症，提升整體健康。

（作者為彰化基督教醫院胃腸肝膽科醫師）

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