天冷易誘發「皮蛇」 免疫力低下者要當心

▲隨著年紀漸增、生活壓力大，帶狀疱疹容易在免疫力下降時發作；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／蘇俊源）

文／蘇俊源

知名歌手張震嶽日前在IG透露罹患俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，因左大腿劇痛難眠，並出現水痘症狀，但水痘已結痂，疼痛有所緩解。前總統李登輝、藝人蔡依林與曾國城等名人皆曾中招。提醒大家，氣溫驟降是帶狀疱疹的好發季節，帶狀疱疹由水痘病毒引起，會在神經節附近形成帶狀皮疹，伴隨疼痛、灼熱和刺痛。

新冠確診者 發作率增15-21%

最新研究顯示，曾感染新冠病毒的患者，罹患帶狀疱疹的風險增高15%至21%，主因為新冠病毒可能削弱人體免疫防禦力。帶狀疱疹急性期約持續數週，但部分患者可能併發後神經痛，疼痛持續數月，甚至超過1年，嚴重時還可能引發眼部併發症。

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帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者，以及免疫功能低下族群，包括人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風濕性關節炎和使用免疫抑制劑的患者等。

帶狀疱疹也稱為「皮蛇」或「生蛇」，是一種由水痘帶狀疱疹病毒（VZV）引起的病毒性疾病。這種病毒在感染水痘後會潛伏於神經節中，當免疫系統較弱或年齡增長等因素使病毒再次活化時，便會引發帶狀疱疹。

一般確診者會有皮膚局部刺痛或灼熱感，有些患者感到極度疼痛，疼痛發作幾天後會出現成簇的水泡，通常沿著某一條神經路徑（多數為單側）呈帶狀分布，有時伴隨發熱、頭痛、疲倦等類似感冒的症狀。

治療方法通常為抗病毒藥物、止痛藥物，也會配合局部使用含抗病毒或止癢成分的軟膏，以減輕皮膚的不適，但仍建議50歲以上成年人可接種帶狀疱疹疫苗，以降低發病風險或減輕病症。

值得注意的是，帶狀疱疹疫苗的接種並非僅限於老年人，年輕人同樣應重視這項預防措施。

（作者為馨生醫療體系院長）

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