腎友牛飲熱湯祛寒 釀「急性肺水腫」掛急診

▲吃薑母鴨等祛寒食物，要小心過油、過鹹等問題。（資料照）

文／林軒任

82歲劉伯伯長期規律接受血液透析（洗腎），平時也有控制飲食，但最近因為氣溫陡降，他和家人吃薑母鴨祛寒時，一直狂喝熱湯取暖，結果當晚發生呼吸困難送急診，檢查發現是急性肺水腫，經緊急透析後撿回一命。提醒洗腎患者冬天喝熱湯一定要節制，否則容易因無法排出體內多餘水分而產生致命性風險。

喝掉半鍋湯 體內水分排不出

患者本身因長期洗腎，對於太油、太鹹或太甜的食物都很克制食用，直到最近因氣溫逐漸下降，家人帶他去吃薑母鴨，沒想到天生就怕冷的他，不斷喝熱湯祛寒，據家人描述，患者「一碗接著一碗，大概喝掉半鍋湯」，但當下都沒有出現異狀。

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直到餐敘結束後返家，患者準備入睡時開始覺得不舒服，一躺下去就呼吸困難、狂喘，最後只能坐在床緣邊打盹，家人趕緊將他送到急診。

緊急透析 1小時就脫水出1000c.c.

急診X光顯示，急性肺水腫，趕緊安排緊急透析，光是第1個小時就脫水出1000c.c.，才讓他感覺比較舒服，洗到第3個小時，終於累到不行，躺在病床上呼呼大睡了！

對於洗腎患者來說，腎臟功能受損會導致排尿量減少，攝取越多，體內水分越容易累積滯留，而肺部就是容易聚積水分的器官。當肺部水分積累過多時，就會引起肺水腫，進而阻礙氧氣、二氧化碳等氣體循環，對呼吸功能產生嚴重影響，出現胸悶、呼吸困難、呼吸喘等症狀，嚴重時，甚至必須端坐呼吸，才能舒緩不適。一旦沒有及時處理，可能導致缺氧性昏迷，有致命的風險。

所幸只要找到疾病源頭，肺水腫通常都能獲得控制。以腎臟病友為例，因腎臟功能損壞導致肺水腫，只需利用緊急透析快速將患者體內多餘的水分排出，就能減輕肺部液體負擔，幫助患者恢復正常呼吸功能。

為避免類似緊急情況再次發生，特別在患者出院前叮囑他，需嚴格控制每日的飲水量，建議使用磅秤或有刻度的杯子、水壺，藉此精確量化水分攝取。除了喝水、喝湯之外，也要控制含水食物的攝入，如水果、麵條、布丁、果凍、冰淇淋等。

此外，過鹹、過辣或過甜的食物會提高身體滲透壓，引發口渴感，導致過量飲水，如同高滲透壓的飲料或湯，就會容易越喝越渴。

雖然在寒冷的冬天喝熱湯相當舒服，但對於腎友來說，過量飲水會導致嚴重的健康風險，患者應該嚴格控制每日飲水量，並養成良好的生活習慣，才能健康度過寒冬。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

▲腎友天冷喝熱湯，切勿喝過頭；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲醫師提醒腎友務必控制每天飲水量，以免產生致命危險。（照片提供／林軒任）

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