青壯肥胖者用中藥 注意心血管風險

▲楊文杰醫師看診中；圖中患者與本文無關。（北榮新竹分院提供）

記者廖雪茹／新竹報導

台北榮民總醫院新竹分院針對台灣的肥胖青壯年，進行一項大型全國性世代研究，探討中藥在特定族群中的心血管風險；研究發現，年輕與中年肥胖患者使用中藥後，罹患重大不良心血管事件的風險可能增加。

北榮新竹分院研究發現

北榮新竹分院傳統醫學科醫師楊文杰表示，在台灣，中藥被廣泛用於治療各種慢性病，包括肥胖。然而，由於肥胖已被證實會增加心血管疾病風險，此研究進一步探討肥胖患者使用中藥的安全性，了解是否會提高心血管事件的發生率。

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楊文杰指出，該研究運用台灣健保資料庫，分析了2008年至2018年間年齡介於18至50歲、診斷為肥胖的成年患者的心血管風險，包括心肌梗塞、中風、心律不整等。研究共納入6萬7655名使用中藥及相同數量的未使用中藥的肥胖患者。平均追蹤4.2年後，發現使用中藥的患者發生重大不良心血管事件的風險高於未使用者，缺血性中風及心律不整的風險分別增加18%與26%。在18至29歲的年輕肥胖患者中，心血管風險增幅22%。

數據顯示，肥胖患者使用中藥應更加謹慎，特別需考量對心血管健康的潛在影響。 研究團隊強調，結果僅針對特定族群，並非所有使用中藥的患者皆面臨相似風險。在專業中醫師的指導下使用中藥，並搭配健康飲食、規律運動及定期健康檢查，有助於降低風險。

患者應與醫師充分討論

楊文杰表示，儘管部分中藥具有心血管保護潛力，建議肥胖患者在考慮使用中藥時，應與醫師充分討論潛在風險。希望這項研究能提醒醫療從業人員，在治療肥胖的同時謹慎使用中藥，並持續關注心血管健康。

此研究成果已發表於國際醫學期刊《Journal of the Chinese Medical Association》。研究團隊希望此結果能提升大眾與臨床醫師對肥胖患者使用中藥用藥安全的重視。

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