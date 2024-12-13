腳像黏地難走動 竟與席琳狄翁罹同款罕病

▲席琳狄翁是罕病「僵硬人症候群」患者。（美聯社資料照）

記者林志怡／台北報導

1名30多歲、熱愛戶外活動的女性，2年多前感到雙腿異常沉重，就像黏在地上、完全跨不出去，但就醫治療後一直沒有明顯改善，直到國際巨星席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」的新聞曝光，才心生警覺，急忙再到醫院檢查詢問，確診罹患相同罕病，目前定期接受免疫球蛋白治療，走路僵硬的情況大幅好轉，偶爾還能到平坦的郊山散步。

北醫附醫神經醫學中心神經退化科主治醫師戴瑞億說，這位患者過去經常挑戰百岳，但2022年突然發現自己雙腿沉重、舉步維艱，只是從捷運站走到對面月台搭車就累得滿頭大汗，後來甚至僵在斑馬線、因緊張而跌倒骨折。

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僵硬人症候群 免疫球蛋白治療好轉

戴瑞億表示，患者本以為是運動傷害，輾轉於各科求診，但都沒有明顯改善，直到發現席琳狄翁的症狀和自己相當類似，再度就醫檢查，確診僵硬人症候群。

僵硬人症候群致病原因仍不明，但越來越多研究顯示，主要和自體免疫系統異常有關。戴瑞億說，僵硬人症候群的盛行率約百萬分之1，多發生於30至60歲的成年人，偶爾也有1-2歲的幼童個案出現，全台估計20餘人罹病，且女性患者是男性患者的2倍。

戴瑞億指出，僵硬人症候群患者通常從下半身開始出現症狀，行走動作受到下腹部、下背部及下肢的肌肉僵硬影響，最終因肢體扭曲而舉步維艱，只能躺在床上。目前治療方式包括：藥物治療、物理治療及職能治療等，其中靜脈注射免疫球蛋白為主要的免疫治療做法。

不過，戴瑞億提醒，僵硬人症候群常被誤為巴金森氏症、多發性硬化症等其他疾病，臨床上只要透過神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測即可確定診斷。民眾若出現下肢感覺異常且合併有步態問題，可盡速至神經內科就診，及早接受專業治療。

▲戴瑞億醫師表示，僵硬人症候群可透過神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測診斷。（北醫附醫提供）

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