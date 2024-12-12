植入人工電子耳 聽損者開啟新「聲」活

▲對於重度至極重度聽損者，植入人工電子耳是有效的改善方式，而及早發現並治療是關鍵。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

幼童聽力損失會影響語言發展與學習，成人則可能面臨社交孤立，甚至加劇失智風險，專家提醒，長期戴耳機或經常處於工廠、娛樂場所和交通噪音中，可能會損害聽力，對於重度至極重度聽損者，植入人工電子耳是有效的改善方式，而及早發現並治療是關鍵。

及早發現並治療是關鍵

台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清指出，耳朵所聽見的聲音，是由聲波經過中耳鼓膜震動後，傳遞到內耳的耳蝸產生的電訊號，再藉由聽神經傳到腦部形成聽覺，當耳蝸受損無法傳導電訊號時，置放人工電子耳是現今發展成熟的解決方案。

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林鴻清說，老化、突發性耳聾、中耳炎，或長期暴露於噪音環境如工廠、捷運、娛樂場所等，都可能損害聽力。嬰幼兒的先天性聽損會影響語言、認知發展，成人的後天性聽損則可能造成溝通障礙、憂鬱，甚至失智。

對於聽損患者，助聽器是首選，但若無效，則需考慮植入人工電子耳。林鴻清說，電子耳分為內、外兩部分，通過手術植入頭皮下，將聲音信號直接傳遞到聽覺神經，繞過受損的內耳。

他並表示，臨床上，有1名年逾60的婦女，在植入人工電子耳後，當天即恢復聽力，能與朋友正常交談重新找回自信。目前政府已提供兒童雙側人工電子耳的健保給付，期盼未來能開放成人單耳給付，因為對於仍需養家活口的成人，若能重獲聽力，將為人生帶來更多希望與美好。

然而並非所有聽損患者適合植入人工電子耳。食藥署副署長王德原提醒，若是聽神經缺損、萎縮，或中樞聽覺認知系統受損的患者即不適用，在接受植入手術前務必與耳鼻喉科醫師充分溝通，並接受專業醫療團隊的評估，病患及家屬應充分了解其功能與限制，並積極配合術後聽力復健，才能有效改善聽力。

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