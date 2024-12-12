人工水晶體竟脫位？ 新術式讓視力從0.4重返1.0

▲白內障手術後，如果出現視力變化仍應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstcok）

記者邱芷柔／台北報導

65歲旅居台灣的日籍高階主管，右眼視力「一下子清楚、一下子模糊」，經振興醫院檢查後確診為罕見的「人工水晶體脫位」，因水晶體晃動導致視力不穩，右眼最佳矯正視力僅剩0.4，醫療團隊運用創新的「經鞏膜縫合固定法」進行手術後，他的視力恢復至1.0，且沒有任何併發症。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛表示，個案的右眼曾於10年前接受白內障手術，術後恢復良好，隨著時間推移，支撐人工水晶體的懸韌帶逐漸鬆脫，導致人工水晶體脫位，並出現晃動，進而引發視力不穩定。

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許粹剛指出，人工水晶體脫位是1種罕見但嚴重的併發症，發生率僅約0.2%至3%，通常與囊袋及其懸韌帶的完整性和支撐能力有關，常見誘發因素包括：白內障手術後遺症、老化、高度近視、結締組織疾病及其他眼部或全身性病變，例如葡萄膜炎、外傷撞擊、糖尿病、異位性皮膚炎、馬凡氏症候群等。經詳細檢查後，確認個案的問題是由結締組織疾病引發。

「經鞏膜縫合固定法」直接復位免更換

治療人工水晶體脫位有多種手術選擇，許粹剛說，可進行玻璃體切除術及2次人工水晶體植入，但因傷口大、需縫合多針，可能增加10年後縫線斷裂再脫位的風險，相較之下，較新的手術方式如經鞏膜縫合固定、3片式固定法及虹膜嵌合固定，提供了更佳選擇。

許粹剛說明，個案採「經鞏膜縫合固定法」，能直接復位原有的人工水晶體，無需更換，手術透過內外縫線穿過眼睛，將水晶體固定在虹膜與前玻璃體腔之間，縫線埋入鞏膜後，利用電燒筆燒灼形成固定點，穩定水晶體位置，此方法縮短縫合和手術時間至約40分鐘，減輕醫師壓力也降低病人恐懼感。

許粹剛表示，雖然復位手術仍可能帶來眼內出血、視網膜剝離及術後眼壓升高等風險，只要醫師與患者充分溝通，就能選擇最適合的手術方式，穩定人工水晶體並降低風險。個案術後視力恢復至1.0，且無任何併發症，開心直呼終於能再次「正視」人生。

▲患者的人工水晶體脫位至外下方（圖左），經手術後，回復至中央的位置（圖右）。 （振興醫院提供）

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