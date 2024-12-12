自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

人工水晶體竟脫位？ 新術式讓視力從0.4重返1.0

2024/12/12 05:30

▲白內障手術後，如果出現視力變化仍應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstcok）

▲白內障手術後，如果出現視力變化仍應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstcok）

記者邱芷柔／台北報導

65歲旅居台灣的日籍高階主管，右眼視力「一下子清楚、一下子模糊」，經振興醫院檢查後確診為罕見的「人工水晶體脫位」，因水晶體晃動導致視力不穩，右眼最佳矯正視力僅剩0.4，醫療團隊運用創新的「經鞏膜縫合固定法」進行手術後，他的視力恢復至1.0，且沒有任何併發症。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛表示，個案的右眼曾於10年前接受白內障手術，術後恢復良好，隨著時間推移，支撐人工水晶體的懸韌帶逐漸鬆脫，導致人工水晶體脫位，並出現晃動，進而引發視力不穩定。

許粹剛指出，人工水晶體脫位是1種罕見但嚴重的併發症，發生率僅約0.2%至3%，通常與囊袋及其懸韌帶的完整性和支撐能力有關，常見誘發因素包括：白內障手術後遺症、老化、高度近視、結締組織疾病及其他眼部或全身性病變，例如葡萄膜炎、外傷撞擊、糖尿病、異位性皮膚炎、馬凡氏症候群等。經詳細檢查後，確認個案的問題是由結締組織疾病引發。

「經鞏膜縫合固定法」直接復位免更換

治療人工水晶體脫位有多種手術選擇，許粹剛說，可進行玻璃體切除術及2次人工水晶體植入，但因傷口大、需縫合多針，可能增加10年後縫線斷裂再脫位的風險，相較之下，較新的手術方式如經鞏膜縫合固定、3片式固定法及虹膜嵌合固定，提供了更佳選擇。

許粹剛說明，個案採「經鞏膜縫合固定法」，能直接復位原有的人工水晶體，無需更換，手術透過內外縫線穿過眼睛，將水晶體固定在虹膜與前玻璃體腔之間，縫線埋入鞏膜後，利用電燒筆燒灼形成固定點，穩定水晶體位置，此方法縮短縫合和手術時間至約40分鐘，減輕醫師壓力也降低病人恐懼感。

許粹剛表示，雖然復位手術仍可能帶來眼內出血、視網膜剝離及術後眼壓升高等風險，只要醫師與患者充分溝通，就能選擇最適合的手術方式，穩定人工水晶體並降低風險。個案術後視力恢復至1.0，且無任何併發症，開心直呼終於能再次「正視」人生。

▲患者的人工水晶體脫位至外下方（圖左），經手術後，回復至中央的位置（圖右）。 （振興醫院提供）

▲患者的人工水晶體脫位至外下方（圖左），經手術後，回復至中央的位置（圖右）。 （振興醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中