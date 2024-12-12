試管嬰兒易流產？不健康？ 國健署破解人工生殖5大迷思

▲國健署指出，做試管嬰兒不會比較容易流產，也不是植入胚胎越多，成功率越高；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

隨著國人結婚與備孕年齡逐漸延後，越來越多夫妻面臨懷孕困難，為協助不孕夫妻了解備孕過程中的挑戰，國民健康署分享人工生殖常見5大迷思，並提供備孕7秘訣，幫助有意生育的夫妻，喜迎新生命。

●迷思1：試管嬰兒容易流產？

國健署指出，試管嬰兒懷孕的流產率約10%至20%，與自然懷孕相似，主要原因與胚胎發育或夫妻年齡有關。把握女性25歲至35歲、男性40歲前的生育黃金期，可降低風險。

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●迷思2：植入越多胚胎就越容易成功？

國健署表示，根據2021年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，植入單一胚胎之成功率為35%，植入2個或3個胚胎之成功率為29%至32%，兩者成功率是相近的。但多胚胎植入會增加多胞胎妊娠和併發症風險，國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。

試管療程進步 副作用風險低

●迷思3：做試管嬰兒很傷身？

國健署說，試管療程安全性高，副作用如卵巢過度刺激症候群（OHSS）發生率僅約3%，發生時會引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者亦可能導致腹水、栓塞、腎功能受損，不過大多為輕症，良好作息與醫師配合能降低風險，保持身心健康，更有助於迎接新生命。

●迷思4：人工生殖的嬰兒較不健康？

國健署指出，研究證實，試管嬰兒成長發展與自然懷孕無異，父母年齡仍是胎兒健康的重要影響因素，適齡生育是關鍵。

●迷思5：做試管嬰兒可以挑選性別？

國健署強調，國內醫療法規禁止進行懷孕性別篩檢，除非出於醫療必要，如性聯遺傳疾病等，人工生殖過程中，除非基於醫學理由，也不得選擇胚胎的性別。

把握7招備孕撇步 迎接好孕到

國健署也提供7個備孕撇步，「規律作息、適度運動、維持理想體重、遠離菸酒並避免藥物濫用、均衡飲食、遠離高溫環境及有害化學物質及放射性物質、偵測排卵期間」，只要在生活中落實，就有助於提升懷孕機率。

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