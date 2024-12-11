臉長紅疹、脫屑 竟「蠕形蟎蟲」增生

▲吳家華醫師提醒，蠕形蟲症以毛孔粗大伴隨粗糙脫屑的「毛孔性糠疹」最常見，若誤用藥物加速惡化，應儘早就醫。（台北醫院提供）

記者董冠怡／新北報導

40歲姜小姐臉部長期出現紅疹、皮膚粗糙，原本以為只是過敏，未料近1年來臉上持續出現紅斑和脫屑，欲透過加強保濕、塗抹藥膏改善仍不見成效，鼻翼、臉頰處反而日益惡化，就醫檢查才發現罹患「蠕形蟎蟲症」，在使用醫師開立的處方藥，以及調整作息、清潔習慣，終於改善症狀，膚況回到穩定的平衡狀態。

長期塗類固醇藥膏反惡化

衛福部台北醫院皮膚科醫師吳家華表示，姜小姐工作壓力大、長期熬夜、作息紊亂，加上長時間反覆使用類固醇藥膏，破壞皮膚屏障，造成蠕形蟎蟲增生，顯微鏡檢查顯示，臉部皮膚泛紅處的蠕形蟎蟲密度增加，改用抗蠕形蟎蟲藥物治療、調整生活作息和保持清潔護膚習慣，減少蠕形蟎蟲數量，症狀才逐漸好轉。

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吳家華解釋，人體本身不帶有蠕形蟎蟲，多數是和他人接觸而得，當蠕形蟎蟲共生於人體皮膚後，會存在皮膚的毛囊及皮脂腺中，尤其是臉部、頭部皮膚，利用人類的皮脂生存，正常情況會與皮膚達成平衡關係，但若是皮膚環境改變、不當清潔與保養、免疫力失調、長期使用類固醇或免疫抑制劑等，就會破壞平衡機制，造成蠕形蟎蟲增生，引發皮膚發炎等症狀。

就醫調整作息、清潔改善

吳家華說明，蠕形蟎蟲症導致的症狀包含毛孔粗大伴隨粗糙脫屑、紅斑、丘疹、膿皰及皮膚敏感、濕疹樣變化，可能還有搔癢、灼熱感，其中以「毛孔性糠疹」最常見，皮膚會有砂紙、橘皮樣的變化，部分症狀容易被誤以為是毛囊炎、濕疹，但如果自行使用一般藥膏，不僅無法殺死蠕形蟎蟲，反而可能使症狀惡化，建議儘速就醫治療，由專科醫師依據臨床經驗輔以顯微鏡檢查釐清。

吳家華也提醒，類固醇藥膏是醫師依據病人病症與嚴重程度開立，若亂塗別人的藥膏，或是使用家中久放的類固醇藥膏，擦了不適合自己的藥品，可能造成反效果，加重泛紅、肌膚脆弱、症狀惡化，反倒會使病情更難治癒，呼籲民眾最好使用主治醫師開立的處方藥，或是先諮詢醫師再用藥。

▲姜小姐工作壓力大、長期熬夜、作息紊亂，加上長期反覆使用類固醇藥膏，破壞皮膚屏障，造成蠕形蟲增生；示意圖。（台北醫院提供）

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