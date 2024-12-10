婦罹「神經髓鞘瘤」 顯微切除+神經監測助康復

▲醫師提醒，民眾若常感到腰痠背痛，不可諱疾忌醫，應尋求醫師專業意見，把握治療時機。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

55歲李姓婦人熱愛運動，多年前因下背痠痛就醫，發現罹患腰椎第1節硬膜內腫瘤，但選擇觀察未手術，直到最近持續出現下肢痠麻痛與背痛就診，神經外科團隊安排進行顯微切除手術，再加上術中神經監測確保神經功能完好，順利完成手術，病理檢驗確認屬良性的「許旺氏細胞瘤」，又稱為「神經髓鞘瘤」，讓她鬆了一口氣。

這名患者因近來持續出現下肢痠麻痛與背痛到仁愛長庚合作聯盟醫院神經外科就診，醫師魏國珍仔細問診，並進行理學檢查後，確診罹患腰椎第一節硬膜內腫瘤，討論後患者決定接受手術治療。

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▲檢查發現腰椎第1節硬膜內有腫瘤（黃箭頭）。（記者陳建志翻攝）

經過精確的術前定位後，先劃開約7公分的傷口，再將後側椎板移除後切開硬腦膜，將大約2公分的腫瘤徹底切除，魏國珍只花了2小時就提前完成手術，手術中並由神經外科醫師張育銘負責進行術中神經監測，確保病人的神經功能完好。

張育銘指出，術中神經監測是將細針扎至病人頭皮與四肢神經與肌肉附近，目的在於偵測其電位訊號，可大幅幫助神經外科醫師在面對困難與複雜的手術時，能順利切除病灶且避免神經損傷。目前健保有給付於一些特定的腦瘤、脊椎腫瘤，以及脊椎側彎等手術。

手背或腰痠痛 須提高警覺

神經外科主任施育彤表示，「神經髓鞘瘤」是一種生長緩慢的良性腫瘤，大部分生長於頭頸部的神經根附近，往往因腫瘤的生長擠壓到原有正常的神經，才會出現痠麻的症狀。目前治療方式以手術為主，在安全不傷及正常神經的情況下，徹底移除腫瘤才能夠確保未來不再復發。

魏國珍呼籲，民眾生活中若出現背痛、手臂或是腰部痠痛等狀，一定要提高警覺，切勿輕忽身體所發出的警訊，建議應該盡快尋求神經外科醫師的專業意見，並且接受相關檢查，仔細評估後把握治療時機，重拾健康的生活。

▲張育銘醫師說明婦人的病情。（記者陳建志攝）

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