電熱治療結合化放療 第3期食道癌痊癒

▲圖1：腫瘤治療前。（照片提供／陳良政）

文／陳良政

1名54歲男子，因吞嚥困難至耳鼻喉科門診就醫，經內視鏡檢查後，發現食道有1顆5.4公分的腫塊。切片檢查及分期檢查結果顯示病人罹患第3期食道鱗狀上皮細胞癌（圖1）。

由於擔心手術風險及潛在併發症，病人堅決拒絕手術治療。醫療團隊因此決定進行同步化學治療與放射治療，患者並自費結合腫瘤電熱治療技術（圖2），每週1次共進行7次治療，期望縮小腫瘤後再持續勸說病人接受手術。

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▲圖2：病人接受熱治療。（照片提供／陳良政）

最新研究顯示，電熱治療（Hyperthermia）在癌症治療中展現出多重益處，包括改善血液循環、抑制癌細胞修復、促進癌細胞凋亡、改善腫瘤微環境、誘發自身免疫反應以及活化免疫系統。這些作用可有效提升化學治療、標靶治療、免疫療法及放射治療的效果，為癌症病人帶來更多治療選擇。

提供不適合手術患者替代方案

患者順利完成6週的同步化放療，在治療過程中僅出現輕微的副作用，如輕度咳嗽及吞嚥疼痛。經過2個月的治療，追蹤1年半多次正子攝影及食道切片檢查結果顯示，病人的腫瘤已達到完全緩解，毋需再接受手術治療（圖3）。

此一成功案例凸顯了電熱治療與化放療結合的潛力，提供不適合或拒絕手術的食道癌病人提供了寶貴的替代治療方案。

（作者為大林慈濟醫院放射腫瘤科醫師）

▲圖3：治療後腫瘤完全緩解，追蹤1年半無復發。（照片提供／陳良政）

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