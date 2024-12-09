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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

防跌+護膚 長輩健康過冬

2024/12/09 05:30

▲洗澡後，可用乳液、嬰兒油或凡士林保濕，幫助皮膚維持水分。（照片提供／朱靖純）

▲洗澡後，可用乳液、嬰兒油或凡士林保濕，幫助皮膚維持水分。（照片提供／朱靖純）

文／朱靖純

冬天氣溫下降、濕度改變，對於年長者的健康挑戰不容忽視。由於老年人的體溫調節機制與免疫力隨年齡增長逐漸下降，對寒冷天氣的適應能力也減弱，不僅可能加重原有的慢性病，還使得跌倒及皮膚問題的發生率明顯增加。

寒冷引起平衡感衰退

老年人在冬天的跌倒風險大幅提升，主要與寒冷天氣引起的肌肉僵硬、柔軟度降低、平衡感衰退有關。而地面濕滑、日照減少導致的視線不清，以及維生素D不足引發骨骼脆弱等，都是常見的風險因素。

跌倒往往會造成如髖骨骨折、脊椎骨折或腦出血等嚴重傷害，不僅影響生活品質，還可能導致長期臥床，甚至危及生命。

為降低跌倒風險，家屬或照護者應及時改善居家環境，例如鋪設防滑墊、安裝扶手，並讓長者穿戴防滑鞋或使用助行器等輔助器具，並透過補充維生素D或適量曬太陽，幫助強化骨骼結構，減少跌倒後的嚴重損傷。

老年人還要特別留意冬季常見的皮膚問題。由於老年人皮脂腺與汗腺功能退化，皮膚屏障能力下降，乾燥寒冷的天氣容易讓皮膚變得乾燥、龜裂，甚至引發皮膚炎。這些情況通常集中在下肢部位，表現為皮膚泛紅、乾裂，甚至因抓癢而引發傷口和感染。

要預防冬季皮膚問題，應注意洗澡時避免使用過熱的水，並減少過度清潔，以保護皮膚的天然油脂。

減少洗澡次數 保濕保暖

老年人在冬季可減少洗澡次數，建議每2天洗1次即可，洗後應立即使用乳液、嬰兒油或凡士林進行保濕，幫助皮膚維持水分。居家環境保持適當溫度與濕度，注意保暖，並適時補充水分和進行適量的身體活動，能有效降低皮膚乾燥和搔癢發生。

（作者為衛福部桃園醫院照服員）

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