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量身訂製鞋墊 健康之路從腳開始
文／劉奇鑫
足部是人體的重要基礎，承載著全身重量，影響姿勢與行走的穩定性。然而，許多人對足部健康的關注不足，導致疼痛、不適或其他潛在問題出現。量身訂製的鞋墊不僅能提供足部支撐，還能矯正姿勢、分散壓力，為足部帶來多方面的健康效益。
◎量身訂製鞋墊的優勢
●針對性強：量身訂製鞋墊根據個人需求設計，從材質到形狀都精確符合足部結構。
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●舒適度高：專業評估與設計確保鞋墊使用時的貼合性與穩定性。
●功能多元：無論是矯正結構、舒緩疼痛，還是提升運動表現，鞋墊皆能提供全面支持。
●適用範圍廣：適合所有年齡層及特殊需求患者。
◎以下族群可以依個人狀況量身訂製鞋墊
●兒童：
1.扁平足：提供適當的足弓支撐，協助足部發育。
2.步態異常：如內八字或外八字步態，鞋墊可改善力線分布，矯正走路姿勢。
3.運動需求：為參與運動的兒童提供額外保護，減少足部壓力與傷害風險。
●成年人：
1.站立與行走需求高的人群：如教師、服務業人員，鞋墊能緩解足部疲勞。
2.運動愛好者：透過鞋墊增強運動穩定性並減少損傷機率。
3.康復者：如扭傷後，鞋墊可幫助穩定足踝，並矯正步態。
●老年人：
1.關節退化或疼痛：鞋墊可透過調整壓力分布，緩解因退化性關節炎引起的不適。
2.平衡需求：專為老年人設計的鞋墊能提高行走穩定性，降低跌倒風險。
●特殊疾病患者：
1.糖尿病患者：特製鞋墊能減少足底壓力集中，降低潰瘍風險。
2.血友病患者：鞋墊以柔軟材料製成，保護足部，並減輕壓力。
3.其他慢性疾病：如風濕性關節炎或足底筋膜炎，專屬設計的鞋墊可有效舒緩症狀。
定期檢查足部 尋求專業協助
定期檢查足部狀況、選擇合適的鞋墊是維持足部健康的關鍵。尤其是有足部疼痛或姿勢問題的人群，更應及早尋求專業的復健醫療團隊協助，了解是否需要鞋墊輔助。
民眾可以至醫療機構的復健科諮詢鞋墊的選擇或量身製作，有助於擁有健康的足部。
（作者為彰化基督教醫院職能治療師）
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