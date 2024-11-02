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日吞百顆瀉藥30年 熟女切腸重建才正常排便
記者張軒哲／台中報導
47歲陳小姐為追求苗條身材，從17歲就開始吃瀉藥，竟讓腸道完全失能，近30年經常依賴日吞百顆瀉藥，外加18顆灌腸甘油球才能排便，生活苦不堪言，她專程從台北到台中求醫。台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘先解決她的心理問題，恢復肛門肌肉自主功能，再施行直腸盲腸吻合手術，耗時2個月，終於讓她重拾正常生活。
邱建銘指出，從陳小姐的大腸造影發現，她的大腸已無結腸袋，失去正常蠕動功能。而陳小姐忍受痛苦循環30年，已嚴重影響生活品質與心理健康，甚至對人生絕望。今年8月，她到門診就醫時，竟然激動要求：「要切大腸！」
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腸道是人體第2大腦 便秘可能是心理壓力
邱建銘分析，陳小姐並非單純腸道問題，也有長期承受的心理壓力。病人焦慮情緒及腹瀉方式，導致肛門括約肌長期緊縮，更加重便秘問題。因此，他從心理調適入手，讓陳小姐學會放鬆心情，透過按摩肛門的生物回饋訓練，恢復肛門肌肉的自主功能。最後以腹腔鏡手術切除已經完全失去功能且恢復無望的大腸，再吻合盲腸與直腸，同時也預防手術後過度的腹瀉或夜間滲便。
邱建銘表示，腸道有人體第2大腦之稱，便秘不能只處理腸道問題，還要考量心理壓力等因素。提醒長期依賴瀉藥會造成腸道不可逆的損害，建議有便秘問題都要尋求專業醫療建議與正確治療方式，以免延誤或加重病情。
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