小朋友換季就感冒？中醫「治未病」超前部署

▲在孩子有幾聲噴嚏或覺得眼睛、鼻子癢的時候就可以先吸熱薑蒸氣或泡溫水鹽浴等方法改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

（照片來源：shutterstock）

文／梁雅淳

面對早晚溫差大，且腸病毒、COVID-19、流感、黴漿菌等病毒、細菌活躍的時候，當發現孩子出現輕微症狀時，可先幫忙孩子進行經絡按摩、吸熱薑蒸氣或泡溫水鹽浴，預防孩子的症狀變嚴重；即使症狀嚴重時使用，也可以讓鼻涕、痰、發燒等問題較快獲得緩解。

經絡按摩 增強體內免疫軍隊

中醫說「肺主皮毛」，中醫的肺泛指黏膜與皮膚，是身體第一道免疫屏障，在孩子有幾聲噴嚏或覺得眼睛、鼻子癢的時候就可以進行「經絡穴位按摩」。

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肺經經絡位於手臂大拇指側，由大拇指沿著手肘外側走向胸口，中醫的井穴有清熱的作用，孩子體質平常感冒容易有黃鼻涕、黃痰、容易發燒，適合大人的大拇指與食指分別放於小孩大拇指指甲兩側輕度左右旋轉約300下；亦可以小魚際（手掌小指側）部分由大拇指往手肘方向，摩擦孩子的前臂大拇指側100次。肺經的經氣循行旺盛，如同增加孩子體內免疫軍隊。

▲泡溫鹽浴。（照片提供／梁雅淳）

吸熱薑蒸氣 助黏膜濕潤度

鼻黏膜乾燥的孩子與常常有微量鼻涕的孩子都容易鼻塞，家長常會聽到孩子突然大聲用鼻子吸氣，或直接用口呼吸。有時使用抗組織胺藥物幾天後，也偶有鼻涕轉黏的情形。此時使用薄薑片10片放入保溫瓶中，直接沖入熱開水，讓孩子吸熱薑蒸氣，有助孩子黏膜濕潤度增加，也同時讓黏稠或微量的鼻涕變得容易擤出來。黏膜的濕潤度是不管何種體質都建議好好養護的，有效對抗病菌入侵，可以減輕免疫力的負擔！

泡溫水鹽浴 降體溫減輕發燒

如果孩子容易扁桃腺發炎、容易鼻竇炎，感冒則發燒機會高，建議常泡溫水鹽浴，將20克鹽放在大人手心，碰水後將手掌輕輕覆蓋在孩子腳掌心，有助降體溫，減輕反覆發燒情形，但如果皮膚有傷口則不適用此方法。

（作者為台中慈濟醫院中醫部醫師）

▲吸熱薑蒸氣。（照片提供／梁雅淳）

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