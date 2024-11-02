自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

癌翁突發「滿臉『痘』花」 竟是化療藥引發「氯痤瘡」

2024/11/02 05:30

▲臉部出現異狀應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲臉部出現異狀應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

葉老先生的兩頰及額頭漸漸出現黃白色丘疹（圖1），一開始他以為是痘痘（痤瘡），所以不以為意。但是這些丘疹出現後不曾消退，數量逐漸增加，於是由家人陪同到醫院掛號求診。

檢查發現，黃白色丘疹分佈的位置在兩頰、額頭、耳前及耳朵後面（圖2）。前胸、後背及身體其他部位並沒有類似丘疹。

▲圖1：右臉頰許多大小不一的黃白色丘疹。（照片提供／王綺嫻）

▲圖1：右臉頰許多大小不一的黃白色丘疹。（照片提供／王綺嫻）

▲圖2：左臉頰耳朵前面及耳垂部位也有黃白色丘疹。（照片提供／王綺嫻）

▲圖2：左臉頰耳朵前面及耳垂部位也有黃白色丘疹。（照片提供／王綺嫻）

患者表示，臉上丘疹是這1個月以來出現的。不會疼痛，也沒有紅腫的現象，但有些慢慢變大，有些會微微搔癢。

我問患者：「從2個多月前到現在，是否有使用新的臉部清潔用品？保養用品？護髮產品？或是頭髮造型的產品？」患者表示沒有。

我繼續問他：「從2個多月前到現在，是否有服用新的藥物？或是新的保健食品？」他說：「因為罹患惡性腫瘤，1個多月前開始服用蕾莎瓦（學名sorafenib）。現在回想，的確是在吃藥之後，臉部皮膚才開始長出丘疹。」

我告訴他：「您的診斷是氯痤瘡（chloracne），和服用抗癌藥物蕾莎瓦有關。」

身體接觸特定化學成分引發

氯痤瘡是指身體食入、吸入或是接觸到特定化學成分之後，在臉部、耳後、腋下或跨下等部位，長出類似痘痘的皮疹。最為人熟知引發氯痤瘡的化學物質是戴奧辛。

多年前台灣發生多氯聯苯（Polychlorinated biphenyls，PCB）污染米糠油事件，也導致相當多患者產生氯痤瘡。

蕾莎瓦是一種口服多激酶抑制劑的化療藥物，可以單獨或和其他藥物併用，用於治療許多種惡性腫瘤，為癌症患者的治療帶來曙光。

諮詢腫瘤、皮膚科調整用藥

蕾莎瓦在皮膚方面的副作用包括較為常見的手足症候群以及落髮。

發生手足症候群時，手掌及腳掌會發紅、疼痛甚至破皮。

氯痤瘡是蕾莎瓦較為少見的皮膚反應，因為影響外觀，常造成患者心理的負擔。塗抹外用藥物可以減輕其嚴重度。

蕾莎瓦在皮膚方面反應的嚴重度，和使用劑量以及使用時間長度有關。

可以諮詢腫瘤科醫師及皮膚專科醫師，討論藥物劑量的調整，以及皮膚方面的治療。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中