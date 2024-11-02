癌翁突發「滿臉『痘』花」 竟是化療藥引發「氯痤瘡」

▲臉部出現異狀應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

葉老先生的兩頰及額頭漸漸出現黃白色丘疹（圖1），一開始他以為是痘痘（痤瘡），所以不以為意。但是這些丘疹出現後不曾消退，數量逐漸增加，於是由家人陪同到醫院掛號求診。

檢查發現，黃白色丘疹分佈的位置在兩頰、額頭、耳前及耳朵後面（圖2）。前胸、後背及身體其他部位並沒有類似丘疹。

請繼續往下閱讀...

▲圖1：右臉頰許多大小不一的黃白色丘疹。（照片提供／王綺嫻）

▲圖2：左臉頰耳朵前面及耳垂部位也有黃白色丘疹。（照片提供／王綺嫻）

患者表示，臉上丘疹是這1個月以來出現的。不會疼痛，也沒有紅腫的現象，但有些慢慢變大，有些會微微搔癢。

我問患者：「從2個多月前到現在，是否有使用新的臉部清潔用品？保養用品？護髮產品？或是頭髮造型的產品？」患者表示沒有。

我繼續問他：「從2個多月前到現在，是否有服用新的藥物？或是新的保健食品？」他說：「因為罹患惡性腫瘤，1個多月前開始服用蕾莎瓦（學名sorafenib）。現在回想，的確是在吃藥之後，臉部皮膚才開始長出丘疹。」

我告訴他：「您的診斷是氯痤瘡（chloracne），和服用抗癌藥物蕾莎瓦有關。」

身體接觸特定化學成分引發

氯痤瘡是指身體食入、吸入或是接觸到特定化學成分之後，在臉部、耳後、腋下或跨下等部位，長出類似痘痘的皮疹。最為人熟知引發氯痤瘡的化學物質是戴奧辛。

多年前台灣發生多氯聯苯（Polychlorinated biphenyls，PCB）污染米糠油事件，也導致相當多患者產生氯痤瘡。

蕾莎瓦是一種口服多激酶抑制劑的化療藥物，可以單獨或和其他藥物併用，用於治療許多種惡性腫瘤，為癌症患者的治療帶來曙光。

諮詢腫瘤、皮膚科調整用藥

蕾莎瓦在皮膚方面的副作用包括較為常見的手足症候群以及落髮。

發生手足症候群時，手掌及腳掌會發紅、疼痛甚至破皮。

氯痤瘡是蕾莎瓦較為少見的皮膚反應，因為影響外觀，常造成患者心理的負擔。塗抹外用藥物可以減輕其嚴重度。

蕾莎瓦在皮膚方面反應的嚴重度，和使用劑量以及使用時間長度有關。

可以諮詢腫瘤科醫師及皮膚專科醫師，討論藥物劑量的調整，以及皮膚方面的治療。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法