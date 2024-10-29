不是心臟病！ 竟是「隅角閉鎖青光眼」

▲呂大文醫師（左2）指出，隅角閉鎖型青光眼發作時常被誤診為心臟疾病；75歲的張女士（右2）分享，前前後後花了1年時間，接受眼底檢查才確診。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

張女士因有胸悶、頭痛情形，反覆求診胸腔科和神經科，但症狀始終無法緩解，經過1年才終於揪出病因，確診為青光眼。醫師提醒，隅角閉鎖會引發眼壓波動，造成的不適症狀常被誤認為是高血壓或心臟問題，若是「女性、身高低於160公分、年齡約50歲，且有100至300度遠視」，出現類似症狀時就要有所警覺。

喘不過氣、頭痛等症狀

「青光眼一定會瞎，但要讓它進棺材再瞎！」75歲的張女士回憶，當初因為頭痛和呼吸困難，以為是心臟問題，經腦波和心臟檢查卻找不出原因，症狀還加劇到嘔吐，最後在心臟科醫師的建議下進行眼底檢查，才發現眼壓異常偏高，確診為青光眼，醫師提醒若再延誤治療恐會失明，她不僅定期到醫院檢查眼壓，也使用家用簡易儀器掌握眼壓變化，並配合醫囑用藥，確診至今20多年，病況持續穩定控制。

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三軍總醫院青光眼專科主任呂大文指出，隅角閉鎖型青光眼占比10至15%，發作時常以心慌、喘不過氣、頭痛等症狀表現，常被誤診為心臟疾病，「女性、身高160公分以下、50歲以上、遠視100至300度」是隅角閉鎖型青光眼的高危險群，需特別注意，張女士就是典型例子。

呂大文表示，控制青光眼的關鍵在於定期監測眼壓，目前台灣青光眼的盛行率約為3%，且患者人數逐年增加，許多患者忽視定期檢測，導致無法及時控制病情，增加惡化風險。

定期監測眼壓 最關鍵

三總眼科部醫師宗大欣提醒，短時間大量喝水、倒立、重訓和仰臥起坐等活動都可能會讓眼壓升高，青光眼患者應盡量避免；40歲以上者、糖尿病患者、高度近視者和有家族病史者都是青光眼的高風險族群，建議每年甚至每半年進行青光眼篩檢。

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